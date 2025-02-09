У польському лісі помічено пару рідкісних чорних вовків (відео)

Експертка зазначила, що, ймовірно це були брат і сестра

Двоє рідкісних чорних вовків, ймовірно однорідних, були помічені на камеру, перетинаючи струмок у польському лісі. Про повідомляє АР з посиланням на природоохоронну організацію.

Координатор проєкту SAVE Wildlife Conservation Fund Poland Йоанна Точидловська поставила камеру для вивчення бобрів. Коли вона помітила, що замість цього записує вовків, вона залишила камеру там і кілька тижнів тому зібрала кадри чорного вовка.

«Це щось нове і незвичайне», – сказала Точидловська. Повідоляється, що чорне хутро у вовків походить від генетичної мутації, яка, ймовірно, була у приручених собак тисячі років тому.

Темне хутро рідко зустрічається в Європі через зменшення генетичного різноманіття, але щонайменше половина популяції вовків має чорне хутро в Єллоустоунському національному парку в Сполучених Штатах Америки.

Оскільки вовки подорожують сім’ями, і обидва чорні вовки мали близько 30 кілограмів (66 фунтів) – приблизно як розмір німецької вівчарки, то Точидловська сказала, що вони, ймовірно, брат й сестра, і їм приблизно рік.

Природоохоронна організація, яка спостерігає за вовками в Польщі протягом 13 років, не розголошує місцезнаходження лісу, щоб захистити вовків від браконьєрства та запобігти поширенню дезінформації про вовків.

Вовки були фактично знищені в Польщі до 1950-х років, але популяція повернулася в останні роки, особливо в центральній частині країни на початку 2000-х років. Точидловська та її колеги навчають інших, як безпечно жити в районах, населених вовчими зграями.