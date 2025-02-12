Суддя з Броварів під виглядом відрядження поїхав у круїз на Кариби
Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років
Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо судді з Броварів, який підробив документи аби поїхати в круїз на Кариби та адвоката, який йому допомагів в цьому. Про це повідомляє ДБР.
Працівники ДБР разом зі співробітниками СБУ завершили розслідування щодо судді міськрайонного суду Броварів, який за підробленими документами виїхав за кордон на відпочинок. Також завершено розслідування й щодо адвоката, який допомагав йому зробити фальшиві документи.
Встановлено, що суддя під час воєнного стану поїхав відпочивати на круїзному лайнері країнами Карибського басейну. До цього він у змові зі знайомим адвокатом підробили запрошення нібито для участі у конференції у Відні з питань допомоги переселенцям, сім’ям з дітьми та дітям-сиротам з України в ЄС.
На підставі цієї фальшивки у суді йому оформили службове відрядження за кордон. Обвинувальний акт стосовно судді та адвоката скеровано до суду.
«Суддя обвинувачується в шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, підробленні документу та використанні завідомо підробленого документу (ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27. ч. 3. Ст. 358, 4 ст. 358 КК України). Адвокат - у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та підробленні документів (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч.2 ст. 332, КК України)», – йдеться у повідомленні.
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
До слова, працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді прикордоннику, який перейшов на бік ворога та брав участь у пропагандистських шоу росіян.
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