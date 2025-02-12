Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Суддя з Броварів під виглядом відрядження поїхав у круїз на Кариби

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Суддя з Броварів під виглядом відрядження поїхав у круїз на Кариби
фото: ДБР

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років

Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо судді з Броварів, який підробив документи аби поїхати в круїз на Кариби та адвоката, який йому допомагів в цьому. Про це повідомляє ДБР.

Працівники ДБР разом зі співробітниками СБУ завершили розслідування щодо судді міськрайонного суду Броварів, який за підробленими документами виїхав за кордон на відпочинок. Також завершено розслідування й щодо адвоката, який допомагав йому зробити фальшиві документи.

Встановлено, що суддя під час воєнного стану поїхав відпочивати на круїзному лайнері країнами Карибського басейну. До цього він у змові зі знайомим адвокатом підробили запрошення нібито для участі у конференції у Відні з питань допомоги переселенцям, сім’ям з дітьми та дітям-сиротам з України в ЄС.

На підставі цієї фальшивки у суді йому оформили службове відрядження за кордон. Обвинувальний акт стосовно судді та адвоката скеровано до суду.

«Суддя обвинувачується в шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, підробленні документу та використанні завідомо підробленого документу (ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27. ч. 3. Ст. 358, 4 ст. 358 КК України). Адвокат - у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та підробленні документів (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч.2 ст. 332, КК України)», – йдеться у повідомленні. 

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

До слова, працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді прикордоннику, який перейшов на бік ворога та брав участь у пропагандистських шоу росіян.

Читайте також:

Теги: адвокат документи суддя розслідування кордон Бровари

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У світовій практиці постконфліктні вибори – це 9-12 місяців підготовки, – Айвазовська
Перші поствоєнні вибори. Глава «Опори» пояснила, як треба долучати українців, що виїхали
9 лютого, 10:00
Внаслідок ДТП травми отримали двоє 19-річних пасажирів п'яного водія
Нічна ДТП у Києві. П'яний водій протаранив сім автівок та травмував своїх пасажирів
29 сiчня, 14:59
Справа Tesla проти Єврокомісії розглядатиметься у Європейському суді загальної юрисдикції
Компанія Tesla пішла судом проти Євросоюзу – Financial Times
27 сiчня, 21:45
Українська федерація карате виключила Євгена Пилипюка зі свого складу та зі складу національної й молодіжної збірних України
Каратист не повернувся в Україну з міжнародних змагань: як він пояснив своє рішення
26 сiчня, 17:39
Реткліфф є давнім прихильником гіпотези про витік з лабораторії
Звідки насправді взявся коронавірус: директор ЦРУ дав відповідь
25 сiчня, 21:58
Полковник Дмитро Рюмшин, генерал-лейтенант Артур Горбенко, бригадний генерал Юрій Галушкін та полковник Ілля Лапін
Хто здав Харківщину? Усі деталі затримання топвійськових
22 сiчня, 19:15
На Київщині ексголова ВЛК за $10 тис. визнавав чоловіків «непридатними»
На Київщині ексголова ВЛК за $10 тис. визнавав чоловіків «непридатними»
15 сiчня, 15:27
У Тернополі «Укрпошта» загубила дипломи іноземних студентів
«Укрпошта» загубила іноземні дипломи студентів медуніверситету
14 сiчня, 18:49
Суд над закарпатськими ґвалтівниками. Сторона потерпілої заявляє про затягування справи
Суд над закарпатськими ґвалтівниками. Сторона потерпілої заявляє про затягування справи
13 сiчня, 11:40

Кримінал

Суддя з Броварів під виглядом відрядження поїхав у круїз на Кариби
Суддя з Броварів під виглядом відрядження поїхав у круїз на Кариби
Прокурор у розпачі: гроші Крупи, сховані за кордоном, безслідно зникають
Прокурор у розпачі: гроші Крупи, сховані за кордоном, безслідно зникають
Суд залишив у силі запобіжний захід для нардепа Бондара у справі про закупівлі «Укрзалізниці»
Суд залишив у силі запобіжний захід для нардепа Бондара у справі про закупівлі «Укрзалізниці»
Спецоперація «Щур». Стали відомі деталі затримання топпосадовця СБУ
Спецоперація «Щур». Стали відомі деталі затримання топпосадовця СБУ
На Чернігівщині невідомі скалічили кота і залишили в мішку помирати: реакція поліції
На Чернігівщині невідомі скалічили кота і залишили в мішку помирати: реакція поліції
У Харкові чоловік з ножем напав на співробітника ТЦК
У Харкові чоловік з ножем напав на співробітника ТЦК

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
164K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 лютого: ситуація на фронті
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 лютого 2025
47K
«Ми ж вам сповідалися, а ви брешете». Віряни прогнали батюшку, що не перейшов в Українську церкву
41K
Крупі набридло сидіти у СІЗО. Адвокати запропонували суду угоду
28K
Зеленський про початок великої війни: Всередині Офісу президента загинули люди, мене хотіли вбити
27K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

У Києві внаслідок російської атаки є влучання уламків та пожежі (оновлено)
Сьогодні, 05:16
У Києві пролунала серія вибухів
Сьогодні, 04:48
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:35
Угорщина направить близько €1 млн Лівану замість допомоги Україні
Сьогодні, 03:48
Новий контракт для добровольців 18-24 років, голосування за добудову ХАЕС. Головне за 11 лютого
Вчора, 21:19
Європа планує захопити танкери тіньового флоту РФ – Politico
Вчора, 07:36

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua