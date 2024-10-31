На Закарпатті з'являться нові пункти пропуску з Угорщиною та Румунією

На Закарпатті заплановано реконструкцію терміналів пункту пропуску «Ужгород» для розмежування вантажного та пасажирського транспорту

Найближчим часом буде відкрито пункт пропуску, який допоможе розвантажити єдиний вантажний пункт з Угорщиною

На кордоні з Угорщиною та Румунією з'являться нові пункти пропуску, які мають розвантажити основні вантажні пункти пропуску. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

Так, найближчим часом буде відкрито для руху порожніх вантажівок пункт пропуску «Лужанка», що дасть змогу розвантажити єдиний вантажний пункт з Угорщиною «Чоп – Захонь».

«В цьому році також плануємо відкрити і пункт пропуску для пасажирського транспорту – «Велика Паладь». Працювати він буде на тимчасовій інфраструктурі. Наразі пропрацьовуємо це питання з Угорщиною», – додав він.

За словами міністра, наступний етап роботи на Закарпатті – реконструкція терміналів пункту пропуску «Ужгород» для розмежування вантажного та пасажирського транспорту, що збільшить пропускну спроможність для вантажівок на 30%. Також є плани на кордоні з Румунією.

«У наступному році розпочнемо будівництво нового великого пункту пропуску «Біла Церква». Для запуску цього пункту пропуску румунська сторона вже завершує будівництво мосту через річку Тиса», – сказав Олексій Кулеба.

Нагадаємо, Україна і Угорщина ведуть переговори про ще один пункт пропуску на кордоні між країнами.

Як відомо, проєкт USAID «Економічна підтримка України» презентував новий дизайн найбільшого пункту пропуску на кордоні з ЄС «Ягодин». На пункті пропуску «Ягодин» планується збудувати новий вантажний термінал та створити додаткові смуги для транспорту.

До слова, АТ «Укрзалізниця» виконало частину робіт із будівництва євроколій на ділянці Чоп – Ужгород. Роботи на широкій ділянці колії будуть завершені до кінця 2024 року.