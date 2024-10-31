Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Закарпатті з'являться нові пункти пропуску з Угорщиною та Румунією

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Закарпатті з'являться нові пункти пропуску з Угорщиною та Румунією
На Закарпатті заплановано реконструкцію терміналів пункту пропуску «Ужгород» для розмежування вантажного та пасажирського транспорту
фото з відкритих джерел

Найближчим часом буде відкрито пункт пропуску, який допоможе розвантажити єдиний вантажний пункт з Угорщиною

На кордоні з Угорщиною та Румунією з'являться нові пункти пропуску, які мають розвантажити основні вантажні пункти пропуску. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

Так, найближчим часом буде відкрито для руху порожніх вантажівок пункт пропуску «Лужанка», що дасть змогу розвантажити єдиний вантажний пункт з Угорщиною «Чоп – Захонь».

«В цьому році також плануємо відкрити і пункт пропуску для пасажирського транспорту – «Велика Паладь». Працювати він буде на тимчасовій інфраструктурі. Наразі пропрацьовуємо це питання з Угорщиною», – додав він. 

За словами міністра, наступний етап роботи на Закарпатті – реконструкція терміналів пункту пропуску «Ужгород» для розмежування вантажного та пасажирського транспорту, що збільшить пропускну спроможність для вантажівок на 30%. Також є плани на кордоні з Румунією.

«У наступному році розпочнемо будівництво нового великого пункту пропуску «Біла Церква». Для запуску цього пункту пропуску румунська сторона вже завершує будівництво мосту через річку Тиса», – сказав Олексій Кулеба.

Нагадаємо, Україна і Угорщина ведуть переговори про ще один пункт пропуску на кордоні між країнами.

Як відомо, проєкт USAID «Економічна підтримка України» презентував новий дизайн найбільшого пункту пропуску на кордоні з ЄС «Ягодин». На пункті пропуску «Ягодин» планується збудувати новий вантажний термінал та створити додаткові смуги для транспорту.

До слова, АТ «Укрзалізниця» виконало частину робіт із будівництва євроколій на ділянці Чоп – Ужгород. Роботи на широкій ділянці колії будуть завершені до кінця 2024 року.

Читайте також:

Теги: пункт пропуску Угорщина Закарпаття Румунія Олексій Кулеба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Угорський прем’єр наголосив, що тиск з боку Брюсселя на країну та її уряд зростає
Орбан розповів, чого найбільше боїться в плані перемоги Зеленського
23 жовтня, 22:14
У березні цього року обвинуваченим виповнилося 18 років, однак саме перед завершенням судового розгляду у справі про зґвалтування, обвинувачені вирішили вступити до лав ЗСУ
Групове зґвалтування 14-річної на Закарпатті: двоє обвинувачених вирішили мобілізуватися
22 жовтня, 16:55
Відбулось засідання Комісії з захисту Чорного моря від забруднення
Україна заблокувала головування РФ у Комісії з захисту Чорного моря від забруднення
17 жовтня, 00:30
Російська економіка повільно йде на дно
Санкції точно діють? Пограбування іноземних компаній у Росії продовжується
13 жовтня, 08:51
Програма є важливим кроком у переході Румунії до безпечної, доступної та екологічно чистої енергетичної системи
Румунія розробляє програму зеленої енергії для міст вартістю 804 млн євро
11 жовтня, 17:55
Вирубка на території Вигодського лісового господарства в Івано-Франківській області у липні 2021 року
Площа шести міст України. Стало відомо, скільки га дерев вирубано в Карпатах
11 жовтня, 17:17
Жителі Одещини відчули землетрус
Жителі Одещини відчули землетрус
4 жовтня, 11:49
29 вересня НАТО розпочало додаткові польоти літаків спостереження у Румунії
НАТО посилює моніторинг повітряного простору Румунії: причина
30 вересня, 21:33
Візит Сибіги є частиною регіонального турне новопризначеного міністра
Візит Сибіги до Угорщини: МЗС назвало мету
30 вересня, 10:55

Події в Україні

На Закарпатті з'являться нові пункти пропуску з Угорщиною та Румунією
На Закарпатті з'являться нові пункти пропуску з Угорщиною та Румунією
Втрати ворога станом на 31 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 31 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Росіяни готуються до наступів на Запоріжжі з важкою бронетехнікою – речник Сил оборони півдня
Росіяни готуються до наступів на Запоріжжі з важкою бронетехнікою – речник Сил оборони півдня
У Харкові зросла кількість загиблих та поранених після влучання авіабомби в будинок
У Харкові зросла кількість загиблих та поранених після влучання авіабомби в будинок
Начальник КМВА Попко повідомив про наслідки та кількість ударів БпЛА по Києву за жовтень
Начальник КМВА Попко повідомив про наслідки та кількість ударів БпЛА по Києву за жовтень
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 жовтня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 жовтня: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 жовтня 2024
27K
Гарантована перемога над Китаєм? США знайшли одне з найбільших родовищ літію у світі
7853
Український агент пробрався до командного пункту 37-ї бригади росіян
3713
31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3058
Залишився тиждень: чому найгіршого сценарію для України ще можна запобігти

Новини

Росіяни вбили авіабомбою дитину в Харкові, відбулось засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно, але без опадів: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 06:00
У Києві двічі за ніч була оголошена повітряна тривога
Сьогодні, 05:53
У Харкові, після влучання ФАБа, ймовірно, вже є загиблі, більше 20 поранено – прокуратура
Сьогодні, 00:44
31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч
29 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua