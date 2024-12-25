Румунія з 1 січня закриє 30 пунктів пропуску: відома причина

На кордонах ще можуть проводитися вибіркові перевірки документів

Румунія з 1 січня 2025 року припинять роботу 30 пунктів пропуску на її кордонах з іншими країнами ЄС. Про це повідомляє Digi24.

Як зазначило Міністерство внутрішніх справ Румунії, з 1 січня 2025 року країна закриє 30 наземних пунктів пропуску на кордонах з Угорщиною та Болгарією у зв’язку з тим, що стає повноправним членом Шенгенської зони.

Проте на кордонах ще можуть проводитися вибіркові перевірки документів.

Нагадаємо, країни-члени Євросоюзу вирішили скасувати перевірки осіб на внутрішніх сухопутних кордонах з Болгарією та Румунією та між ними з 1 січня 2025 року.

Повноправне приєднання країн до Шенгенської зони стало можливим після того, як Австрія дала цьому «зелене світло».

З березня Румунія та Болгарія частково приєдналися до безвізової Шенгенської зони Європи. І Болгарія, і Румунія почали переговори про вступ до Шенгену ще у 2011 році.

Як відомо, 22 листопада Болгарія та Румунія підписали угоди з ЄС про приєднання до Шенгенської зони, досягнувши домовленості з Австрією.

Раніше Австрія з 2022 року блокувала повний вступ Румунії та Болгарії до Шенгенської зони через побоювання з приводу нелегальної міграції. Але днями Відень зняв вето на розширення Шенгенської зони щодо Болгарії та Румунії.