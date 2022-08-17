Приліт біля житлової багатоповерхівки: рашисти обстріляли Харків

За попередньою інформацією 2 осіб загинули

Окупанти знову обстрілюють Харків. Як повідомляє мер міста Ігор Терехов, попередньо відомо про приліт біля житлової багатоповерхівки в Салтівському районі.

«Знову обстріл Салтівського району. Попередньо приліт біля житлової багатоповерхівки. Будьте обережні, дотримуйтесь правила двох стін», – написав він.

Мер також додав, що на місці прильоту сильна пожежа у житловому будинку.

Про обстріл повідомив і голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов. Він зазначив, що через обстріл 2 осіб загинули, 10 - постраждалих.

«Максимально перебувайте в укриттях. Ворог досі хаотично наносить удари. Не ігноруйте сигнали тривоги», – закликав Синєгубов.

Нагадаємо, у ніч на 16 серпня окупанти обстріляли п'ять районів Харкова: Шевченківський, Київський, Салтівський, Індустріальний та Холодногірський. Штаб оборони Харківщини зафіксував одразу сім пусків ракет з Бєлгорода.

Попередньо, окупанти завдали удар по Харкову ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області.