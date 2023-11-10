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ЗСУ встановили постійний контроль над позиціями на лівому березі Херсонщині – ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ встановили постійний контроль над позиціями на лівому березі Херсонщині – ISW
фото з відкритих джерел

Українські війська перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка щонайменше у двох районах

Українські війська встановили постійний контроль за позиціями від Антонівського залізничного мосту на північ від Пойми до Антонівського дорожнього мосту на північ від Олешок. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). 

Українські війська перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка (53 км на північний схід від міста Херсона) щонайменше у двох районах.

Просування українських військ

9 листопада російські війська продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна та підтвердили наступ. 

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Сіньківки у Харківській області, Стельмахівки та Новоєгорівки у Луганській області.

Російські блогери стверджували, що українські війська контратакували західною бронетехнікою на північний схід від Куп'янська та на захід від Сватового. Російські блогери стверджували, що також тривають бої поблизу Діброва.

Відеозапис з геолокацією, опублікований 9 листопада, показує, що російські війська просунулися у напрямку Кліщіївки та утримують позиції на схід від населеного пункту та на захід від залізничної лінії.

Деякі російські джерела стверджували, що російські війська також вибили українські війська з позицій в Андріївці та навколо неї, але ISW не спостерігала візуальних доказів, які б підтверджували ці твердження. Декілька російських блогерів додатково стверджували, що російські війська просунулися на північний захід від Бахмута в напрямку Берхівка-Богданівка на південь від Берхівського водосховища в напрямку розплідника рослин Вільянова. Відеозапис з геолокацією, зроблений приблизно 7 листопада, показує, що російські війська просунулися на південь від Берхівського водосховища, приблизно за 3 км на північний захід від Бахмута.

За словами інституту, 9 листопада російські війська продовжили наступальні операції на Авдіївському напрямку та, як повідомляється, просунулися вперед. Декілька російських блогерів заявили, що російські війська досягли успіхів у районі Степового і зміцнюють нові позиції поблизу населеного пункту.

Російські джерела додатково стверджували, що російські війська просунулися на 1 км за залізничну лінію приблизно за 3 км від Бердичева Один із військових блогерів заявив, що російські війська зараз утримують позиції в радіусі 500 метрів від самої Авдіївки.

Російські джерела додатково стверджували, що російські війська намагаються прорвати українські позиції на південний захід від Авдіївки у районі Водяного.

Спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун зазначив, що російські війська за останні кілька днів збільшили застосування авіації на Авдіївському напрямку та використовують гелікоптери Ка-52 та Мі-8, а також штурмовики Су-25.

Український Генштаб повідомив, що російські війська за підтримки авіації провели безуспішні атаки на південний схід від Новокалинового та поблизу Авдіївки, Кераміка, Степового, Північного та Первомайського.

Українські війська 9 листопада не проводили жодних заявлених чи підтверджених наземних атак на Авдіївському напрямку.

Штупун зазначив, що російські сили на напрямку Мар'їнки концентрують наступальні зусилля в районі Мар'їнки та Новомихайлівки, а український Генштаб повідомив, що російські сили провели 23 безуспішні атаки поблизу цих двох населених пунктів протягом дня.

Російські джерела також стверджували, що локальні бойові дії продовжуються поблизу Вугледару, особливо на схід від Вугледару поблизу Михайлівського.

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Старомайорська та на південь від Пречистівки.

За спостереженнями ISW, українські війська продовжили контрнаступальні операції в західній частині Запорізької області 9 листопада і нещодавно досягли підтверджених успіхів. Відеозапис з геолокацією, опублікований 8 листопада, показує, що українські війська просунулися на північний захід від Вербового.

Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська продовжують наступальні операції у Мелітопольському напрямку. Російські джерела, включаючи Міністерство оборони Росії, стверджували, що українські війська провели безуспішні атаки поблизу Роботиного, Новопрокопівки та Вербового.

За словами ISW, 9 листопада російські блогери заявили, що українські війська встановили контроль над новими позиціями в Кринках і вели атаки у напрямку російських позицій на південь та південний захід від населеного пункту.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що українські війська встановили постійний контроль над позиціями від Антонівського залізничного мосту на північ від Заплави до Антонівського дорожнього мосту на північ Олешок станом на 9 листопада та перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка щонайменше на двох ділянках.

Раніше повідомлялося, що українські війська продовжували вести наступальні дії на Бахмутському напрямку та завдавати втрат противнику. 

Теги: Генштаб наступ ЗСУ

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