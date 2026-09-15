Меган Маркл зворушливо привітала принца Гаррі з 42-річчям (фото)

Принц Гаррі народився 15 вересня 1984 року в Лондоні

Сьогодні, 15 вересня, свій день народження святкує син короля Великої Британії Чарльза ІІІ принц Гаррі. Пʼятий у списку спадкоємців престолу відзначає 42-річчя. Зі святом герцога привітала його дружина Меган Маркл у своєму блозі в Instagram, пише «Главком».

Привітання від Меган Маркл

Герцогиня Сассекська опублікувала відео зі світлин з принцом Гаррі та їхніми дітьми. На кадрах Меган Маркл показалася разом із чоловіком, де вони цілуються, обіймаючи біля винограднику. «Він просто найкращий. З днем народження, коханий», – зазначила Меган Маркл.

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Меган Маркл показала рідкісні фото принца Гаррі та їхніх дітей фото: Іnstagram/meghan

На інших фото дружина принца показала, як вони проводять час разом із їхніми дітьми, принцесою Лілібет та принцом Арчі. Родина проводить час разом на природі, відпочинку тощо.

Біографія принца Гаррі

Принц Гаррі відзначає 42-річчя фото: Іnstagram/meghan

Принц Гаррі, герцог Сассекський (повне імʼя Генрі Чарльз Альберт Девід Маунтбеттен-Віндзор), народився 15 вересня 1984 року в Лондоні. Принц Гаррі є молодшим сином короля Великої Британії Чарльза III та принцеси Діани, а також онуком королеви Єлизавети II.

Принц Гаррі навчався в Ітонському коледжі. Після року академічної відпустки подорожував Австралією та Африкою. Займався благодійністю та разом із принцом Сеісо заснував організацію Sentebale, яка допомагає дітям і молоді. У 2005 році Гаррі вступив до Королівської військової академії в Сандгерсті. Згодом служив в Афганістані, де працював авіаційним навідником. У 2014 році принц Гаррі заснував Invictus Games Foundation, а у вересні того ж року в Лондоні відбулися перші «Ігри нескорених», у яких взяли участь понад 400 спортсменів із 13 країн.

У 2016 році стало відомо про його стосунки з американською акторкою Меган Маркл. Пара одружилася 19 травня 2018 року у Віндзорському замку. У 2020 році Гаррі та Меган оголосили про відмову від виконання основних королівських обов'язків. Спочатку вони переїхали до Канади, а згодом оселилися у США, де виховують двох дітей. У 2026 році подружжя повернулося до Великої Британії.

Принц Гаррі та допомога Україні

Принц Гаррі відвідав Україну у квітні 2025 року фото: Яна Стукач/AP

Після початку повномасштабного вторгнення принц Гаррі разом з Меган Маркл підтримали Україну. Подружжя коти організаціям, які підтримують Україну, сума не розголошувалася. Зокрема, у 2025 році принц передав $250 тис. на підтримку українських дітей, які постраждали від війни.

10 квітня 2025 принц Гаррі з ненаголошеним візитом приїхав у Львів, де відвідав центр реабілітації цивільних медиків і поранених. Герцог Сассекський відвідав львівський центр Superhumans, що спеціалізується на допомозі пораненим військовим. Разом із ним у клініку прибули четверо ветеранів.

12 вересня принц Гаррі разом із представниками фонду Invictus Games прибув до Києва фото: The Guardian

12 вересня 2025 року принц Гаррі із представниками фонду Invictus Games прибув до Києва на запрошення українського уряду. Він заявив, що хоче зробити все можливе, аби допомогти військовослужбовцям, які отримали важкі поранення у війні проти РФ.

23 квітня 2026 принц Гаррі втретє відвідав Україну. Після прибуття до київського вокзалу Гаррі сказав: «Добре повернутися в Україну». Герцог Сассекський під час цієї поїздки відвідав Бучу. Принц Гаррі вшанував пам’ять загиблих під час окупації Київщини та на власні очі побачив наслідки звірств російських військових.

До слова, під час візиту в Києві принца Гаррі годували українськими стравами, автором яких став шеф-кухар Володимир Ярославський. Кухар приготував принцу Гаррі улюблену страву його мами, принцеси Діани – борщ.