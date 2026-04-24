Клопотенку знайшли заміну. Хто готував вечерю принцу Гаррі

glavcom.ua
Юлія Відміцька
фото: Volodymyr Yaroslavskyi Lucky/Facebook
Принца Гаррі з українським кухарем Володимиром Ярославським

Український кухар Володимир Ярославський приготував принцу Гаррі улюблену страву його мами принцеси Діани
 

23 квітня 2026 року до України прибув британський принц Гаррі. Під час візиту в Києві герцога Сассекського годували українськими стравами, автором яких став шеф-кухар Володимир Ярославський, відомий українцям як суддя проєкту «МастерШеф Україна». Про це пише «Главком» із посилання на допис у Facebook.

За словами Володимира Ярославського, йому випала честь приготувати страви для благодійної вечері на підтримку руху «Ігри Нескоренних» в Україні. На цьому заході був присутній принц Гаррі, який у 2014 році заснував «Ігри Нескорених». Шеф-кухар зізнався, що він дуже хвилювався через своє відповідальне завдання нагодувати британського гостя.

«Це принц Гаррі. І вчора я готував для нього вечерю. Чесно? Дуже хвилювався. І справа навіть не в статусі гостя, а в тому, що через свої страви я знайомлю людину з Україною. І тут або вона відчує країну на смак – або ні. І це повністю на мені. Принц Гаррі приїхав до Києва втретє. Цього разу – на запрошення Ігор Нескорених, проєкту, що з 2016 року підтримує наших ветеранів та військових на шляху відновлення через адаптивний спорт. Він сам заснував Invictus Games у 2014-му й те, що він робить для України – це реально важливо. І не для галочки, а по-справжньому», – йдеться в дописі.

За словами кулінара, він мав мало часу на підготовку, адже візит принца Гаррі був неанонсованим. Однак йому вдалося вгадати вподобання принца. Володимир Ярославський розповів, що покійна мати принца Гаррі – принцеса Діана любила борщ. Її син теж поціновувач цієї страви та загалом простої їжі.

«Я знаю, що його мама, принцеса Діана, дуже любила борщ. Читав, що вона навіть додавала туди молоко або йогурт – цікавий факт, правда? А сам принц із дитинства любить просту їжу. Тому вирішив не вигадувати, а йти від серця і від коріння», – написав кухар.

Тож принца Гаррі в Києві пригощали борщем, а також вином: «Меню вечора: український борщ на домашньому квасі, маринована черемша, стрілки часнику, органічний кріп. Усе чесне, усе наше. А вино – від українських виробників за ініціативи Олі Хірман».

Суспільне явище «Культура приготування українського борщу» – включене до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайної охорони. Це рішення було прийняте 1 липня на позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини за зверненням Міністерства культури та інформаційної політики.

«Володимир Ярославський також поділився словами, які принц сказав під час зустрічі із ним. «Шлях до відновлення не долають поодинці. Тому я тут – щоби працювати разом із вами». І це відчувалось у кожному моменті того вечора. Для мене це більше, ніж просто вечеря. Це можливість показати, які ми є насправді. Нам важливо, щоби про Україну знали й говорили у світі. Кожен може робити це по-своєму. Я роблю це через кухню», – додав кулінар.

Український борщ визнано нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО – 1 липня 2022 року ЮНЕСКО внесла культуру приготування українського борщу до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони. Це рішення підтверджує українське походження страви, її важливу роль у культурній самобутності, сімейній обрядовості та гастрономічній традиції України.

Як повідомляв «Главком», 23 квітня британський принц Гаррі, герцог Сассекський, прибув з візитом до України. Після прибуття до київського вокзалу Гаррі сказав: «Добре повернутися в Україну». В інтерв'ю ITV News герцог Сассекський розповів, що хоче «нагадати людям вдома та в усьому світі, з чим стикається Україна, та підтримати людей і партнерів, які виконують надзвичайну роботу щогодини кожного дня в неймовірно складних умовах».

До слова, ветеран війни та герой 13 сезону шоу «Холостяк» Олександр Будько, відомий як Терен, зустрівся з принцом Гаррі, який прибув до України. Терен розповів, коли він познайомився з принцом та показав світлини із зустрічей з герцогом Сассекським. 

Читайте також:

Читайте також

Київ пропонує спростити допуск до додаткової сесії НМТ-2026 через безпекову ситуацію
НМТ після безсонних ночей в укритті: Київ закликає змінити правила тестування у 2026 році
24 березня, 13:59
В ході обшуку у квартирі фігуранта правоохоронці знайшли комп’ютерну техніку та флеш-носії зі сценами дитячої порнографії
Насильство над п'ятирічною дитиною: справу 42-річного чоловіка передано до суду
25 березня, 14:15
Дерево перебуває в хорошому фізіологічному стані
У Києві 300-річний Дуб Миколи Пимоненка оголошено пам’яткою природи: де він росте
27 березня, 13:08
Аварія сталася безпосередньо на перехресті вулиць Здолбунівської та Сортувальної
Масштабна ДТП у Києві: серед учасників – екіпаж поліції (фото)
4 квiтня, 14:12
Традиційно найдешевшими є нефасовані яйця у лотках по 30 штук. На фото – ціни в «Екомаркеті»
Великодній кошик. Скільки коштують яйця у столичних супермаркетах: огляд цін
6 квiтня, 16:41
За інформацією Глави МВС, правопорушник не висував жодних вимог
Розстрілював людей упритул: стали відомі нові подробиці затримання терориста в Києві
18 квiтня, 19:54
Президент наголосив, що термін реалізації планів стійкості для всіх міст та громад – 1 вересня цього року
Опалювальний сезон у Києві. Зеленський заявив, що у Кличка не вистачає розуміння
20 квiтня, 16:06
Уроки самозахисту: цивільні опановують зброю під керівництвом військових
Дозвіл на зброю? Глава МВС розказав, які зміни готує влада після теракту в Києві
21 квiтня, 12:52
Патрульний поліцейський Михайло Дробницький (праворуч) з адвокатом Михайлом Баховським у Печерському райсуді Києва, де йому обирають запобіжний захід, 21 квітня 2026 року
Теракт у Києві: захист поліцейських готує апеляції на запобіжний захід
22 квiтня, 14:59

Гурт Ziferblat презентував нову пісню про «божевільне» кохання (відео)
Шансон про Вадіка. Відома продюсерка жорстко оцінила нове творіння Олі Полякової
Терен зустрівся з принцом Гаррі у Києві та поділився історією їхнього знайомства (фото)
Ведучий Слава Соломка заявив про проблеми зі здоров’ям та назвав діагноз
Акторка Олена Узлюк розповіла про нерівність між українцями та росіянами у кіно після 2014 року
Окупанти влаштували для іноземців екскурсію у Маріупольському драмтеатрі (відео)
Сьогодні, 09:10
Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Вчора, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
22 квiтня, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
22 квiтня, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
22 квiтня, 10:29

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
