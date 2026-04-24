Клопотенку знайшли заміну. Хто готував вечерю принцу Гаррі
Український кухар Володимир Ярославський приготував принцу Гаррі улюблену страву його мами принцеси Діани
23 квітня 2026 року до України прибув британський принц Гаррі. Під час візиту в Києві герцога Сассекського годували українськими стравами, автором яких став шеф-кухар Володимир Ярославський, відомий українцям як суддя проєкту «МастерШеф Україна». Про це пише «Главком» із посилання на допис у Facebook.
За словами Володимира Ярославського, йому випала честь приготувати страви для благодійної вечері на підтримку руху «Ігри Нескоренних» в Україні. На цьому заході був присутній принц Гаррі, який у 2014 році заснував «Ігри Нескорених». Шеф-кухар зізнався, що він дуже хвилювався через своє відповідальне завдання нагодувати британського гостя.
«Це принц Гаррі. І вчора я готував для нього вечерю. Чесно? Дуже хвилювався. І справа навіть не в статусі гостя, а в тому, що через свої страви я знайомлю людину з Україною. І тут або вона відчує країну на смак – або ні. І це повністю на мені. Принц Гаррі приїхав до Києва втретє. Цього разу – на запрошення Ігор Нескорених, проєкту, що з 2016 року підтримує наших ветеранів та військових на шляху відновлення через адаптивний спорт. Він сам заснував Invictus Games у 2014-му й те, що він робить для України – це реально важливо. І не для галочки, а по-справжньому», – йдеться в дописі.
За словами кулінара, він мав мало часу на підготовку, адже візит принца Гаррі був неанонсованим. Однак йому вдалося вгадати вподобання принца. Володимир Ярославський розповів, що покійна мати принца Гаррі – принцеса Діана любила борщ. Її син теж поціновувач цієї страви та загалом простої їжі.
«Я знаю, що його мама, принцеса Діана, дуже любила борщ. Читав, що вона навіть додавала туди молоко або йогурт – цікавий факт, правда? А сам принц із дитинства любить просту їжу. Тому вирішив не вигадувати, а йти від серця і від коріння», – написав кухар.
Тож принца Гаррі в Києві пригощали борщем, а також вином: «Меню вечора: український борщ на домашньому квасі, маринована черемша, стрілки часнику, органічний кріп. Усе чесне, усе наше. А вино – від українських виробників за ініціативи Олі Хірман».
Суспільне явище «Культура приготування українського борщу» – включене до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайної охорони. Це рішення було прийняте 1 липня на позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини за зверненням Міністерства культури та інформаційної політики.
«Володимир Ярославський також поділився словами, які принц сказав під час зустрічі із ним. «Шлях до відновлення не долають поодинці. Тому я тут – щоби працювати разом із вами». І це відчувалось у кожному моменті того вечора. Для мене це більше, ніж просто вечеря. Це можливість показати, які ми є насправді. Нам важливо, щоби про Україну знали й говорили у світі. Кожен може робити це по-своєму. Я роблю це через кухню», – додав кулінар.
Як повідомляв «Главком», 23 квітня британський принц Гаррі, герцог Сассекський, прибув з візитом до України. Після прибуття до київського вокзалу Гаррі сказав: «Добре повернутися в Україну». В інтерв'ю ITV News герцог Сассекський розповів, що хоче «нагадати людям вдома та в усьому світі, з чим стикається Україна, та підтримати людей і партнерів, які виконують надзвичайну роботу щогодини кожного дня в неймовірно складних умовах».
До слова, ветеран війни та герой 13 сезону шоу «Холостяк» Олександр Будько, відомий як Терен, зустрівся з принцом Гаррі, який прибув до України. Терен розповів, коли він познайомився з принцом та показав світлини із зустрічей з герцогом Сассекським.
