Головна Київ Новини
search button user button menu button

Принц Гаррі прибув до України

glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Прибувши до столиці, Гаррі сказав: «Добре повернутися в Україну»
фото: X/Chris Ship

Герцог Сассекський приїхав до Києва, аби нагадати світу, з чим стикається Україна, та підтримати українців

Британський принц Гаррі, герцог Сассекський, прибув з візитом до України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Крістофера Шипа.

Після прибуття до київського вокзалу Гаррі сказав: «Добре повернутися в Україну». В інтерв'ю ITV News герцог Сассекський розповів, що хоче «нагадати людям вдома та в усьому світі, з чим стикається Україна, та підтримати людей і партнерів, які виконують надзвичайну роботу щогодини кожного дня в неймовірно складних умовах».

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Нагадаємо, принц Гаррі поділився своїми переживаннями під час візиту до Києва, коли перебував на Майдані Незалежності. «Я хотів знайти місце, де можна було б у спокої покласти вінок, подалі від усіх. Боже мій, там як у лабіринті. Я не усвідомлював, як далеко це заходить. Чесно кажучи, це одне з найсумніших видовищ, які я коли-небудь бачив. Але також одне з найпрекрасніших», – сказав принц Гаррі.

У вересні 2025 року Принц Гаррі разом із представниками фонду Invictus Games прибув до Києва на запрошення українського уряду. Він заявив, що хоче зробити все можливе, аби допомогти військовослужбовцям, які отримали важкі поранення у війні проти РФ.  На пероні центрального залізничного вокзалу герцог Сассекський отримав подарунок від української делегації.

До слова, переможець п'ятого сезону кулінарного телешоу «МастерШеф», шеф-кухар Євген Клопотенко особисто передав принцу Гаррі страви власного виробництва. Ресторатор наголосив, що одна з них – улюблена нині покійної принцеси Діани, матері герцога Сассекського.

Зокрема, прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко провела зустріч з принцом Гаррі під час його візиту до Києва. Вона показала йому наслідки влучання російської ракети «Іскандер» в будівлю уряду та обговорила питання реабілітації ветеранів.

До слова, герцог Сассекський заявив, що ніколи не хотів бути принцом Великої Британії. На небажання герцога Сассекського бути принцом вплинула смерть його матері – принцеси Діани, яка загинула в ДТП.

Читайте також:

Теги: Велика Британія принц Гаррі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Велика Британія дозволила військовим затримувати російські танкери
Велика Британія дозволила військовим затримувати російські танкери
26 березня, 04:32
Принц Гаррі та Меган Маркл одружені з 2018 року
«Меган промила мізки Гаррі». З’явилися нові деталі з книги про королівську родину
26 березня, 18:03
Британія терміново влила €115 млн у ППО України
Британія терміново посилила ППО України: подробиці
27 березня, 16:28
Турист випадково зустрів Принцесу Діану під час прогулянки у парку
Шанувальник принцеси Діани розповів зворушливу історію знайомства із нею
30 березня, 22:12
Британські військові допомагатимуть встановлювати системи ППО, навчати персонал і обслуговувати їх
Британія погодилася захистити союзників на Близькому Сході від Ірану
31 березня, 20:09
Британія оголосила найбільшу військову допомогу Україні у 2026 році
Британія оголосила про рекордні поставки дронів Україні
15 квiтня, 13:32
Принц Гаррі розповів, як він ставить до свого титула принца
Принц Гаррі пояснив, чому ніколи не хотів бути принцом Великої Британії
17 квiтня, 14:19
Ормузька протока є одним із ключових маршрутів постачання нафти і газу у світі
Британія і Франція готують коаліцію для відкриття Ормузької протоки – CNN
Вчора, 02:24
Етель Катерхем незабаром виповниться 117 років
Найстаріша жінка світу назвала секрет довголіття: що відомо про 116-річну рекордсменку
Вчора, 21:30

Новини

Зґвалтування дитини знайомим з інтернету: перед судом постане 22-річний киянин
Розмахував сокирою та намагався відібрати скутер у підлітка: у Києві затримано агресивного дебошира
Принц Гаррі прибув до України
Під час теракту у Києві 18 квітня загинув уродженець Черкащини Владислав Жидков
Поліція затримала чоловіка, який розлив рідину з різким запахом у кінотеатрі «Жовтень»
На станції метро «Золоті Ворота» відкрилася фотовиставка «Укорінені» (фото)
Новини

Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Сьогодні, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Вчора, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Вчора, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Вчора, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
21 квiтня, 21:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua