Принц Гаррі прибув до України

Герцог Сассекський приїхав до Києва, аби нагадати світу, з чим стикається Україна, та підтримати українців

Британський принц Гаррі, герцог Сассекський, прибув з візитом до України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Крістофера Шипа.

Після прибуття до київського вокзалу Гаррі сказав: «Добре повернутися в Україну». В інтерв'ю ITV News герцог Сассекський розповів, що хоче «нагадати людям вдома та в усьому світі, з чим стикається Україна, та підтримати людей і партнерів, які виконують надзвичайну роботу щогодини кожного дня в неймовірно складних умовах».

Нагадаємо, принц Гаррі поділився своїми переживаннями під час візиту до Києва, коли перебував на Майдані Незалежності. «Я хотів знайти місце, де можна було б у спокої покласти вінок, подалі від усіх. Боже мій, там як у лабіринті. Я не усвідомлював, як далеко це заходить. Чесно кажучи, це одне з найсумніших видовищ, які я коли-небудь бачив. Але також одне з найпрекрасніших», – сказав принц Гаррі.

У вересні 2025 року Принц Гаррі разом із представниками фонду Invictus Games прибув до Києва на запрошення українського уряду. Він заявив, що хоче зробити все можливе, аби допомогти військовослужбовцям, які отримали важкі поранення у війні проти РФ. На пероні центрального залізничного вокзалу герцог Сассекський отримав подарунок від української делегації.

До слова, переможець п'ятого сезону кулінарного телешоу «МастерШеф», шеф-кухар Євген Клопотенко особисто передав принцу Гаррі страви власного виробництва. Ресторатор наголосив, що одна з них – улюблена нині покійної принцеси Діани, матері герцога Сассекського.

Зокрема, прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко провела зустріч з принцом Гаррі під час його візиту до Києва. Вона показала йому наслідки влучання російської ракети «Іскандер» в будівлю уряду та обговорила питання реабілітації ветеранів.

До слова, герцог Сассекський заявив, що ніколи не хотів бути принцом Великої Британії. На небажання герцога Сассекського бути принцом вплинула смерть його матері – принцеси Діани, яка загинула в ДТП.