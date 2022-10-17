Припинення вогню не змінить агресію Путіна проти України – ISW

Україна має повернути певні території, які зараз окуповані Росією, щоб забезпечити свою довгострокову безпеку

Наміри російського диктатора Володимира Путіна щодо України навряд чи зміняться незалежно від того, чи відбудеться припинення вогню чи якесь інше врегулювання. Про це зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у спеціальному випуску.

«Кремль використає будь-яке призупинення бойових дій, щоб консолідувати свої здобутки та заморозити лінію фронту в найкращій конфігурації, яку може отримати Путін, щоб підготуватися до майбутнього примусу та агресії проти України. Ті, хто прагне міцного миру в Україні, повинні протистояти спокусі заморозити лінії бойових дій біля міжнародних кордонів України таким чином, щоб створити умови для відновлення конфлікту на умовах Росії», – йдеться у матеріалі.

Аналітики зазначили, що Україна має повернути певні території, які зараз окуповані Росією, щоб забезпечити свою довгострокову безпеку та економічну життєздатність. Здатність України захиститися від майбутнього російського нападу вимагає звільнення більшої частини Херсонської та Запорізької областей. Економічне здоров’я України вимагає звільнення решти Запорізької області та більшої частини Донецької та Луганської областей, включаючи принаймні частину території, яку Росія захопила в 2014 році.

Безпека України була б суттєво зміцнена завдяки звільненню Криму, що також сприяло б здатності НАТО убезпечити свій південно-східний фланг.

Аналітики зазначають, що довготривала обороноздатність Миколаєва, Одеси та всього українського Причорномор’я не в малій мірі залежить від визволення західного Херсона.

Контроль України на всьому її західному узбережжі Чорного моря залишатиметься слабким, доки Росія утримуватиме територію на південному заході Херсона набагато північніше, ніж лінії 2014 року.

Розгляд ключових територій у східній Херсонській та західній Запорізькій областях має враховувати питання безпеки та економічні проблеми через розташування Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Енергодарі. Станція забезпечувала значну частку електроенергії в Україні до вторгнення 2022 року, і її втрата вимагатиме значних інвестицій для заміни генеруючих потужностей і, можливо, перепроектування елементів української електромережі. «Звільнення Енергодару таким чином, щоб електростанція відновилася, є ключовим фактором для стримування витрат часу та грошей на відновлення української економіки», – каже ISW

Основні переломи у військових діях, що тривали 16 жовтня: