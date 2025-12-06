Головна Країна Події в Україні
ДБР повідомило про підозру депутату Харківської міськради

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
ДБР повідомило про підозру депутату Харківської міськради
Санкція статей передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: ДБР

Депутату інкримінують державну зраду

Працівники Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру депутату Харківської міської ради від забороненої в Україні партії «Опозиційна платформа – за життя» (ОПЗЖ). Фігурант перейшов на бік ворога, поширював антиукраїнські наративи та умисно не подавав електронні декларації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Слідство встановило, що на початку повномасштабної російської агресії депутат дав інтерв’ю російському пропагандистському телеканалу «Россия 24». У цьому ефірі він поширював прокремлівські тези, спрямовані на формування антиукраїнських настроїв серед населення. Експертиза підтвердила, що ці публічні висловлювання мали ознаки інформаційного впливу, який завдав шкоди суверенітету та безпеці України.

Депутату повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • Державна зрада (ч. 1 ст. 111 КК України).
  • Умисне неподання декларації суб’єктом декларування (ст. 366-3 КК України).

Санкція статті про державну зраду передбачає покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підозру вручили у встановленому законом порядку – родичам депутата.

Слідчі також встановили, що фігурант, як суб’єкт декларування, умисно не подав щорічні декларації за 2022–2024 роки.

Наразі працівники ДБР активно працюють над встановленням місцеперебування підозрюваного, перевіряючи оперативну інформацію щодо його можливого перебування на території Росії.

Нагадаємо, працівники ДБР повідомили про підозру виконуючому обов’язки директора державного підприємства «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№98)». Правоохоронці його підозрюють у вимаганні «відкатів» за укладені угоди із виправним закладом. 

 

Теги: ДБР Харків державна зрада

