Військові придбали понад 148 тис. товарів через Brave1 Market

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
фото: скріншот з відео

За електронні бали військові придбали товарів на 8,5 млрд грн

Після запуску проєкту «Армія дронів. Бонус» військові підрозділи придбали за електронні бали товари на загальну суму 8,5 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Проєкт реалізується через платформу Brave1 Market (яку Федоров назвав «Amazon для війни»). Цей маркетплейс є найбільшим майданчиком українських оборонних технологій для фронту.

«Цьогоріч ми запустили Brave1 Market... Військові вже замовили через Brave1 Market 148 тисяч товарів на суму 8,5 млрд грн», – зазначив Федоров.

Наразі на платформі представлено понад 2 600 розробок.

Електронні бали нараховуються військовим підрозділам за уражені цілі. Сьогодні у Brave1 Market доступні для обміну за ці бали понад 200 найменувань товарів, серед яких безпілотні літальні апарати, наземні роботизовані комплекси та засоби радіоелектронної боротьби.

Також на маркетплейсі вже доступний окремий розділ із більш як 800 пропозиціями компонентів до озброєння. Незабаром частину з них також можна буде придбати за е-бали.

Завдяки тісній співпраці з Міністерством оборони України, придбані у такий спосіб товари військові отримують оперативно – протягом 10-20 днів – безпосередньо від виробників.

Нагадаємо, в Україні буде створено Науково-дослідний центр Сил підтримки ЗСУ. Установа буде проводити широкий спектр досліджень пошукового, теоретичного та експериментального характеру

 

