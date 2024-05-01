Продавали криміналітету трофейне озброєння: СБУ затримала банду «чорних зброярів»
Фігуранти підшукували потенційних клієнтів через власні зв’язки у кримінальному середовищі
СБУ затримала банду «чорних зброярів», які продавали криміналітету трофейні кулемети та снайперські гвинтівки. Банда торгувала зброєю у різних регіонах України, повідомляє пресслужба СБУ.
«У результаті спецоперації у Києві та Львові «на гарячому» затримано двох організаторів банди. Зловмисники намагались продати криміналітету партію снайперських гвинтівок російського виробництва», – йдеться у повідомленні.
Ще п’ятьох фігурантів затримано в Сумській, Одеській, Миколаївській та Харківській областях.
За даними слідства, фігуранти підшукували потенційних клієнтів через власні зв’язки у кримінальному середовищі. Також вони регулярно «моніторили» спеціалізовані інтернет-платформи з продажу різних озброєнь, де, зокрема, викладали свої «пропозиції».
За наявними даними, фігуранти діставали зброю та боєприпаси для продажу насамперед з місць колишніх боєзіткнень поблизу лінії фронту.
Нагадаємо, Служба безпеки у співпраці із Національною поліцією нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке виготовляло оптові партії важких психотропів на Прикарпатті. Як повідомляє пресцентр СБУ, затримано організатора і трьох основних учасників наркосиндикату.
Зловмисники облаштували на території регіону декілька лабораторій для синтезу особливо небезпечної психотропної речовини – амфетаміну.
Щоб не бути викритими правоохоронцями, ділки запускали квадрокоптери із системою відеоспостереження для охорони периметру підпільних цехів.
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