Продавали криміналітету трофейне озброєння: СБУ затримала банду «чорних зброярів»

У результаті спецоперації у Києві та Львові «на гарячому» затримано двох організаторів банд

Фігуранти підшукували потенційних клієнтів через власні зв’язки у кримінальному середовищі

СБУ затримала банду «чорних зброярів», які продавали криміналітету трофейні кулемети та снайперські гвинтівки. Банда торгувала зброєю у різних регіонах України, повідомляє пресслужба СБУ.

«У результаті спецоперації у Києві та Львові «на гарячому» затримано двох організаторів банди. Зловмисники намагались продати криміналітету партію снайперських гвинтівок російського виробництва», – йдеться у повідомленні.

Зловмисники намагались продати криміналітету партію снайперських гвинтівок російського виробництва фото прецентр СБУ

Ще п’ятьох фігурантів затримано в Сумській, Одеській, Миколаївській та Харківській областях.

За даними слідства, фігуранти підшукували потенційних клієнтів через власні зв’язки у кримінальному середовищі. Також вони регулярно «моніторили» спеціалізовані інтернет-платформи з продажу різних озброєнь, де, зокрема, викладали свої «пропозиції».

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За наявними даними, фігуранти діставали зброю та боєприпаси для продажу насамперед з місць колишніх боєзіткнень поблизу лінії фронту.

Нагадаємо, Служба безпеки у співпраці із Національною поліцією нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке виготовляло оптові партії важких психотропів на Прикарпатті. Як повідомляє пресцентр СБУ, затримано організатора і трьох основних учасників наркосиндикату.

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Зловмисники облаштували на території регіону декілька лабораторій для синтезу особливо небезпечної психотропної речовини – амфетаміну.

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Щоб не бути викритими правоохоронцями, ділки запускали квадрокоптери із системою відеоспостереження для охорони периметру підпільних цехів.