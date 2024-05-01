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Продавали криміналітету трофейне озброєння: СБУ затримала банду «чорних зброярів»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Продавали криміналітету трофейне озброєння: СБУ затримала банду «чорних зброярів»
У результаті спецоперації у Києві та Львові «на гарячому» затримано двох організаторів банд
фото прецентр СБУ

Фігуранти підшукували потенційних клієнтів через власні зв’язки у кримінальному середовищі

СБУ затримала банду «чорних зброярів», які продавали криміналітету трофейні кулемети та снайперські гвинтівки. Банда торгувала зброєю у різних регіонах України, повідомляє пресслужба СБУ.

«У результаті спецоперації у Києві та Львові «на гарячому» затримано двох організаторів банди. Зловмисники намагались продати криміналітету партію снайперських гвинтівок російського виробництва», – йдеться у повідомленні.

Зловмисники намагались продати криміналітету партію снайперських гвинтівок російського виробництва
Зловмисники намагались продати криміналітету партію снайперських гвинтівок російського виробництва
фото прецентр СБУ

Ще п’ятьох фігурантів затримано в Сумській, Одеській, Миколаївській та Харківській областях.

За даними слідства, фігуранти підшукували потенційних клієнтів через власні зв’язки у кримінальному середовищі. Також вони регулярно «моніторили» спеціалізовані інтернет-платформи з продажу різних озброєнь, де, зокрема, викладали свої «пропозиції».

4 фото
На весь екран

За наявними даними, фігуранти діставали зброю та боєприпаси для продажу насамперед з місць колишніх боєзіткнень поблизу лінії фронту.

Нагадаємо, Служба безпеки у співпраці із Національною поліцією нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке виготовляло оптові партії важких психотропів на Прикарпатті. Як повідомляє пресцентр СБУ, затримано організатора і трьох основних учасників наркосиндикату.

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Зловмисники облаштували на території регіону декілька лабораторій для синтезу особливо небезпечної психотропної речовини – амфетаміну.

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Щоб не бути викритими правоохоронцями, ділки запускали квадрокоптери із системою відеоспостереження для охорони периметру підпільних цехів. 

Теги: Миколаїв інтернет боєприпаси озброєння СБУ кримінал

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