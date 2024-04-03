На Прикарпатті «накрили» наркосиндикат, який торгував важкими психотропами (фото)

Зловмисники облаштували на території регіону декілька лабораторій для синтезу особливо небезпечної психотропної речовини – амфетаміну

Служба безпеки у співпраці із Національною поліцією нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке виготовляло оптові партії важких психотропів на Прикарпатті. Як повідомляє пресцентр СБУ, затримано організатора і трьох основних учасників наркосиндикату.

Зловмисники облаштували на території регіону декілька лабораторій для синтезу особливо небезпечної психотропної речовини – амфетаміну.

Щоб не бути викритими правоохоронцями, ділки запускали квадрокоптери із системою відеоспостереження для охорони периметру підпільних цехів.

Щомісяця фігуранти могли виготовляти до 20 кг «товару» для його подальшого збуту через розгалужену мережу наркодилерів. Також «під замовлення» учасники угруповання продавали канабіс та наркотичний препарат «Субутекс».

Повідомляється, що для пошуку потенційних клієнтів зловмисники використовували власні зв’язки у кримінальних колах.

Таким чином підпільний бізнес дозволяв організаторам отримувати регулярний «прибуток» у понад 10 млн грн в місяць.

Встановлено, що для «відмивання» коштів наркоділки купували авто преміум-класу. Наприклад, BMW M8, Porsche Boxster та Alfa Romeo загальною вартістю у понад 200 тис. американських доларів.

Щомісяця фігуранти могли виготовляти до 20 кг «товару» для його подальшого збуту фото прес-служба Служби безпеки України

У подальшому зловмисники планували розширювати свій наркобізнес та злочинний вплив на території західної України.

За даними слідства, лідерами угруповання були двоє рецидивістів, які раніше вже відбували покарання за наркоторгівлю.

Виробничі «потужності» для виготовлення амфетаміну вони облаштовували у віддалених безлюдних місцях та домоволодіннях і залучали спільників для продажу готової «продукції».

Під час 35 обшуків у затриманих виявлено:

5 кг підготовленого до збуту амфетаміну та канабісу;

обладнання для виробництва та фасування заборонених речовин;

комп’ютери та мобільні телефони із доказами злочинних дій;

банківські картки, через які здійснювалися розрахунки за «товар»;

готівку у різній валюті на загальну суму 300 тис. у гривневому еквіваленті;

5 автомобілів преміум-класу.

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Повідомляється, що за матеріалами СБУ затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у складі організованої злочинної групи).

Наразі вони під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників наркобізнесу.

Раніше правоохоронці здійснили спецоперацію на території 19 регіонів України, затримали 26 наркодилерів і ліквідували діяльність п’ять нарколабораторій. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

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Зазначено, що документування протиправної діяльності фігурантів злочинних груп, які збували наркотики й психотропи на всій території України, тривало два місяці на території Дніпропетровської, Волинської, Житомирської, Рівненської, Запорізької, Чернівецької, Львівської, Хмельницької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Вінницької, Одеської, Донецької, Закарпатської, Полтавської, Харківської, Чернігівської, Черкаської областей і м. Києві.

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Нагадаємо, на Вінниччині поліція ліквідувала діяльність організованої злочинної групи, учасники якої збували амфетамін на пів мільйона гривень щомісяця.

Раніше правоохоронці викрили міжнародну банду наркоторговців серед країн Євросоюзу. Для затримання їх довелося фізично «заманити» в Україну.