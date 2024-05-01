Радикали підпалили будинок постачальника озброєння для України у Німеччині

Bild: ліві радикали підпалили будинок глави Rheinmetall

Ліві радикали підпалили літній будиночок глави оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера, а причиною підпалу називаються постачання компанією зброї для ЗСУ. Про це пише газета Bild. Як уточнюють автори видання, радикали взяли на себе відповідальність за ці дії, залишивши на платформі Indymedia відповідне послання.

«У ніч на 29 квітня ми залишили на ділянці Арміна Паппергера в літньому будиночку запальну суміш», – наводить видання уривок із тексту послання.

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У листі про йдеться, що «Rheinmetall є одним із бенефіціарів так званого переломного моменту» і що компанія накопичує «різні старі типи танків», які «тепер можуть бути продані в Україну з боєприпасами та з великим прибутком». «Rheinmetall не просто планує, виробляє та вбиває в національному масштабі», – вважають радикали.

Розслідуванням інциденту займається відділ поліції з питань держбезпеки. Співробітники органів правопорядку вивчають справжність послання.

Раніше генеральний директор німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер 14 березня під час презентації результатів діяльності компанії за 2023 рік оголосив про плани створити в Україні щонайменше чотири заводи. Про це повідомляє Le Monde.

За словами Паппергера, заводи Rheinmetall в Україні будуть виробляти снаряди, військову техніку, порох і зенітну зброю. «Україна зараз є важливим партнером для нас. Тут ми бачимо потенціал від двох до трьох мільярдів євро (продажів – «Главком») на рік», – додав гендиректор Rheinmetall.

Нагадаємо, найбільший німецький виробник військової техніки вже оголосив про угоду з українською компанією щодо виробництва артилерійських снарядів в Україні.