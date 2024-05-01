Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Радикали підпалили будинок постачальника озброєння для України у Німеччині

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Радикали підпалили будинок постачальника озброєння для України у Німеччині
На будинок директора Rheinmetall Group було скоєно напад
фото: FPÖ Südheide Fire Department

Bild: ліві радикали підпалили будинок глави Rheinmetall

Ліві радикали підпалили літній будиночок глави оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера, а причиною підпалу називаються постачання компанією зброї для ЗСУ. Про це пише газета Bild. Як уточнюють автори видання, радикали взяли на себе відповідальність за ці дії, залишивши на платформі Indymedia відповідне послання.

«У ніч на 29 квітня ми залишили на ділянці Арміна Паппергера в літньому будиночку запальну суміш», – наводить видання уривок із тексту послання.

Пожежну частину Германсбурга сповістили про пожежу о 4:16 ранку
Пожежну частину Германсбурга сповістили про пожежу о 4:16 ранку
celleheute.de

У листі про йдеться, що «Rheinmetall є одним із бенефіціарів так званого переломного моменту» і що компанія накопичує «різні старі типи танків», які «тепер можуть бути продані в Україну з боєприпасами та з великим прибутком». «Rheinmetall не просто планує, виробляє та вбиває в національному масштабі», – вважають радикали.

Розслідуванням інциденту займається відділ поліції з питань держбезпеки. Співробітники органів правопорядку вивчають справжність послання.

Раніше генеральний директор німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер 14 березня під час презентації результатів діяльності компанії за 2023 рік оголосив про плани створити в Україні щонайменше чотири заводи. Про це повідомляє Le Monde.

За словами Паппергера, заводи Rheinmetall в Україні будуть виробляти снаряди, військову техніку, порох і зенітну зброю. «Україна зараз є важливим партнером для нас. Тут ми бачимо потенціал від двох до трьох мільярдів євро (продажів – «Главком») на рік», – додав гендиректор Rheinmetall.

Нагадаємо, найбільший німецький виробник військової техніки вже оголосив про угоду з українською компанією щодо виробництва артилерійських снарядів в Україні.

Читайте також:  Rheinmetall збудує новий завод із виробництва боєприпасів для України – Bild
Теги: Німеччина завод ліві радикали Україна будинок озброєння порох

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Можна підписувати десятки безпекових угод, але це ніяк не захищає наші міста від російських іскандерів»
Час тиснути на союзників особливим пресом
17 квiтня, 17:13
Позивач скаржився: ракетні обстріли та руйнування будинків дронами «приносить йому додатковий дискомфорт»
Постарів через перегляд новин про війну. Українець зареєстрував дивний позов
3 квiтня, 09:35
Проєкт Кочетової має назву War Is Personal (
Українка перемогла у всесвітньому конкурсі фотографій
3 квiтня, 15:46
Новий контрнаступ України та звільнення командувача ОК «Південь». Головне за 12 квітня
Новий контрнаступ України та звільнення командувача ОК «Південь». Головне за 12 квітня
12 квiтня, 21:00
Країна-агресорка більше не виробляє сучасної бойової техніки та зброї, а віддає перевагу простішим зразкам
Як довго Росія зможе підтримувати свій наступ в Україні? Washington Post назвала терміни
19 квiтня, 11:26
Atacms було включено до березневого пакету військової допомоги Україні на суму в $300 млн
США у березні таємно передали Україні далекобійні Atacms – Reuters
24 квiтня, 20:21
Patriot допоможе відбивати російські повітряні атаки
Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot
13 квiтня, 16:59
14 квітня українські прикордонники відбили російську диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася перетнути кордон на Сумщині
Російські війська просунулися під Авдіївкою – ISW
16 квiтня, 05:02
Кирило Буданов заявив, що «не заперечуватиме» проти можливого розпаду Росії на дрібні частини
Буданов спрогнозував, скільки ще триватиме війна в Україні
18 квiтня, 03:05

Соціум

Партизани знайшли нафтобазу в Ростові, яка забезпечує війська РФ (фото)
Партизани знайшли нафтобазу в Ростові, яка забезпечує війська РФ (фото)
Радикали підпалили будинок постачальника озброєння для України у Німеччині
Радикали підпалили будинок постачальника озброєння для України у Німеччині
Німеччина відчуває кадровий голод. На які вакансії і зарплати можуть претендувати українці
Німеччина відчуває кадровий голод. На які вакансії і зарплати можуть претендувати українці
У Китаї стався обвал траси: десятки загиблих та поранених
У Китаї стався обвал траси: десятки загиблих та поранених
Атака на Рязанський нафтопереробний завод: деталі від розвідки
Атака на Рязанський нафтопереробний завод: деталі від розвідки
Польща попередила про перекидання техніки до кордону з Росією
Польща попередила про перекидання техніки до кордону з Росією

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
128K
Лукашенко влаштував істерику і закликав білорусів «набити пики» суперникам на Олімпіаді
95K
Сейм Польщі проголосував за створення другої регіональної мови в країні: деталі
34K
«Проїдають останні запаси». Російський економіст пояснив, на чому досі тримається економіка агресора
26K
Хитра схема: іногородні чоловіки за лічені дні ставали непридатними до війська
11K
Молитва за Сполучені Штати. Як Онуфрій знайшов несподіваних заступників
6599
Загинула на «Азовсталі». Згадаймо Анастасію Куницьку

Новини

НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
Сьогодні, 12:07
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
Сьогодні, 11:49
Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
29 квiтня, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
29 квiтня, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:20
«Скасування прайс-кепів та вирішення проблеми боргів». Нардеп пояснила, що треба зробити для відновлення енергосистеми
28 квiтня, 12:21

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua