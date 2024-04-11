У Миколаєві пролунали вибухи: є загиблі

Повітряна тривога була оголошена у всій області

У Миколаєві пролунав вибух. На території регіону була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Близько 12:01 Кім написав, що повітряна тривога у всій області.

Через 30 хв. голова ОВА написав, що в місті є загиблі та поранені.

«Внаслідок влучання в місті, за попередньою інформацією, дві особи загинуло, четверо постраждало», – написав голова Миколаївської обласної військової ради (ОВА) Віталій Кім.

Нагадаємо, триває 778-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав вісім ракетних та 93 авіаційних удари, здійснив 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Уночі, російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети та БпЛА типу Shahed-136/131. За попередньою інформацією, силами та засобами протиповітряної оборони України 37 з 40 БпЛА було знищено. Інформація щодо ракет уточнюється.

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