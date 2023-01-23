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«Продовольчий» скандал в армії, справа Коболєва. Головне за 23 січня

Людмила Яцюк
glavcom.ua
«Продовольчий» скандал в армії, справа Коболєва. Головне за 23 січня
Міністр оборони: На забезпечення харчуванням військовослужбовців у 2023 році будуть спрямовані десятки мільярдів гривень
фото з відкритих джерел

ЄС запровадив санкції проти Ірану

Міністр оборони України заперечив обвинувачення в корупційних закупівлях продуктів для військових, ВАКС відмовився брати під варту ексглаву «Нафтогазу» Андрія Коболєва, міністри країн ЄС погодили новий пакет санкцій проти Ірану. Ці та інші події 23 січня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних подій.

«Продовольчий» скандал у армії. Міністр оборони розібрав усі звинувачення по пунктах

Міністр оборони України Олексій Резніков відкинув обвинувачення в корупційних закупівлях та пояснив, за якими принципами здійснюється забезпечення  армії харчуванням. 

Суд відмовив в арешті Коболєва (оновлено)

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) залишив без задоволення клопотання про застосування запобіжного заходу відносно ексглави «Нафтогазу» Андрія Коболєва у вигляді тримання під вартою. 

Санкції проти Ірану: міністри ЄС погодили новий пакет обмежень

Сьогодні, 23 січня міністри країн ЄС погодили новий пакет санкцій проти Ірану. ЄС рішуче засуджує брутальне та непропорційне застосування сили іранською владою проти мирних протестувальників.

Винна незаконна забудова? Озвучено нову версію падіння гвинтокрила у Броварах

Однією із причин катастрофи гелікоптера, у який загинуло все керівництво МВС,  могла стати незаконна забудова висотними житловими комплексами промзони Броварів. Таку версію на своїй сторінці у Facebook висловив експерт з державного управління та містобудування в Національній академії державного управління при Президентові України Віктор Глеба.

У Путіна з’явилася персональна ППО

Біля резиденції російського диктатора Володимира Путіна в районі Валдая (Новгородська область) встановили комплекс протиповітряної оборони. Комплекс перебуває на бойовому чергуванні, щонайменше троє військовослужбовців постійно перебувають поруч.

Нагадаємо, триває 334 доба повномасштабної війни Росії проти України. Загарбники, протягом доби, завдали чотири ракетних удари по населених пунктах (дві ракети було знищено нашою ППО) та 18 авіаційних ударів. Також ворог провів 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню.  Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.

Теги: росія Андрій Коболєв Іран Міноборони авіакатастрофа війна путін тероризм

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