Винна незаконна забудова? Озвучено нову версію падіння гвинтокрила у Броварах

Пілот гелікоптеру йшов по азимутах і в тумані побачив висотку, якої не було на льотній карті

Однією із причин катастрофи гелікоптера, у який загинуло все керівництво МВС, могла стати незаконна забудова висотними житловими комплексами промзони Броварів. Таку версію на своїй сторінці у Facebook висловив експерт з державного управління та містобудування в Національній академії державного управління при Президентові України Віктор Глеба.

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«Незаконна забудова висотними житловими комплексами промзони Броварів вздовж вулиць Петлюри-Металістів стала причиною аварійного маневру з метою уникнення зіткнення. Пілот гелікоптера йшов по азимутах льотної карти в районі СЗЗ коридору глісади аварійної посадки військового аеродрому і в тумані побачив висотку – зробив маневр, який перетворився в смертельний віраж», – написав він.

Так, відповідно до генплану, який наводить Глеба, територія промзони показана синім та фіолетовим. Житло з садочком «Джерельце» – позначено жовтим кольором.

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«Яким чином фіолетова і синя санітарно-захисна зона військового об'єкту, в інженерному коридорі аварійних польотів, забудована 20-поверховими житловими комплексами?», – задається питанням експерт з державного управління та містобудування.

Цікаво, що це далеко не єдиний приклад незаконної забудівлі у Броварах. Так у «непрозорому» будівництві звинувачували ЖК «Гетьманський», проблеми мали власники смарт-квартир у ЖК «Браво». Найбільш відомі в Броварах житлові афери – на вул. Княжицька, 39, 41, 43, 45, 47; Каширіна, 15; Київська, 106; Симоненка, 41; Симона Петлюри, 21-Б, Київська, 177, де люди інвестували в незаконні будівництва, але свої квадратні метри так і не отримали.

Нагадаємо, 18 січня у передмісті Броварів в житловому кварталі поблизу дитячого садка «Джерельце» на вулиці Петлюри впав гвинтокрил. За словами очевидців, ідентифікувати загиблих на місці трагедії було неможливо. Президент Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою попрощалися із загиблими.