Прокуратура розслідує 70 фактів злочинних дій щодо культурних цінностей в окупованому Криму

Після анексії Криму Росія незаконно взяла під свою юрисдикцію усі об’єкти культурного та історичного значення на території півострова

Прокуратура АРК і Севастополя розслідує понад 70 фактів злочинів щодо культурних цінностей в Криму, повідомляє пресслужба відомства.

Окупація території кримського півострова спричинила цілу низку негативних наслідків, у тому числі, й у сфері збереження культурних цінностей на території АР Крим та м. Севастополя.

«Наразі органами правопорядку АР Крим та м. Севастополя здійснюється розслідування низки кримінальних проваджень за понад 70 фактами умисного знищення, руйнування чи псування пам’яток історії або культури, незаконного проведення пошукових, археологічних робіт та вивезення культурних цінностей з тимчасово окупованої території півострова за ч. 1 ст. 438, чч. 1, 3 ст. 298, ст. 341, ст. 356, ч. 2 ст. 201 КК України», – йдеться в повідомленні.

Незважаючи на відсутність фактичного доступу до території, на якій вчиняються злочини цієї категорії, їх розслідування є одним з пріоритетних напрямків роботи правоохоронних органів автономії. Однак, існує необхідність вдосконалення та впровадження нових механізмів розслідування таких правопорушень.

Раніше прокуратура АРК і Севастополя відкрила провадження за фактом «руйнування Фороської ландшафтного парку» в анексованому Криму. Також торік прокуратура АРК почала розслідувати забудову мису Меганом в Судаку.

Після анексії Криму Росія незаконно взяла під свою юрисдикцію усі об’єкти культурного та історичного значення на території півострова. Київ наполягає на приналежності пам’яток українському народу і просить прийняти їх під захист ЮНЕСКО.