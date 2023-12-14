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Пропуск вантажівок на словацькому кордоні частково поновлено

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Пропуск вантажівок на словацькому кордоні частково поновлено
Станом на 06:00 у пункті пропуску «Ужгород» на виїзд з України оформлено 28 вантажних автомобілів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Фактично за годину пропускають по три-чотири вантажівки

У четвер, 14 грудня, частково поновлено пропуск вантажівок з України до Словаччини у пункті пропуску «Ужгород», що сумісний з КПП  «Вишнє Німецьке». Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

«Станом на 06:00 у пункті пропуску «Ужгород» на виїзд з України оформлено 28 вантажних автомобілів. 24 з них уже пройшли всі види контролю на словацькій стороні», – наголосили прикордонники. 

Увечері 13 грудня словацька сторона частково відновила пропускні операції в напрямку в'їзду на свою територію.

Попередньо повідомлялося, що на в'їзд у Словаччину прийматимуть по два автомобілі за годину. Фактично за годину пропускають по три-чотири вантажівки.

Нагадаємо, раніше словацькі перевізники оголосили про продовження блокади кордону з Україною на переході «Вишнє Німецьке – Ужгород». Основною вимогою перевізників є скасування «транспортного безвізу», що діє між Європейським союзом та Україною з 1 липня 2023 року.

Читайте також: Словацькі перевізники блокуватимуть рух вантажівок, що рухаються на виїзд з України
Теги: кордон Держприкордонслужба черга Словаччина вантажівки

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