Пропуск вантажівок на словацькому кордоні частково поновлено

Станом на 06:00 у пункті пропуску «Ужгород» на виїзд з України оформлено 28 вантажних автомобілів

Фактично за годину пропускають по три-чотири вантажівки

У четвер, 14 грудня, частково поновлено пропуск вантажівок з України до Словаччини у пункті пропуску «Ужгород», що сумісний з КПП «Вишнє Німецьке». Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

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«Станом на 06:00 у пункті пропуску «Ужгород» на виїзд з України оформлено 28 вантажних автомобілів. 24 з них уже пройшли всі види контролю на словацькій стороні», – наголосили прикордонники.

Увечері 13 грудня словацька сторона частково відновила пропускні операції в напрямку в'їзду на свою територію.

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Попередньо повідомлялося, що на в'їзд у Словаччину прийматимуть по два автомобілі за годину. Фактично за годину пропускають по три-чотири вантажівки.

Нагадаємо, раніше словацькі перевізники оголосили про продовження блокади кордону з Україною на переході «Вишнє Німецьке – Ужгород». Основною вимогою перевізників є скасування «транспортного безвізу», що діє між Європейським союзом та Україною з 1 липня 2023 року.