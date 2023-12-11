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Словацькі перевізники блокуватимуть рух вантажівок, що рухаються на виїзд з України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Словацькі перевізники блокуватимуть рух вантажівок, що рухаються на виїзд з України
Прикордонники зауважили, що пасажирський напрямок і надалі працюватиме у штатному режимі
фото: akarpatpost.net

Протестувальники поки не перешкоджатимуть руху великогабаритного транспорту зі Словаччини.

Спілка автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) оголосила про продовження блокади кордону з Україною на прикордонному пункті пропуску автотранспорту «Вишнє Німецьке – Ужгород». Про це повідомляє Державна митна служба України.

Як зазначається, сьогодні вранці у рамках проведеної робочої зустрічі словацька сторона повідомила посадових осіб Закарпатської митниці, що після оголошення продовження акції протесту словацькими перевізниками перед КПП «Вишнє Нємецьке – Ужгород», 11 грудня, починаючи з 15:00 буде заблоковано рух вантажівок з боку України.

Що стосується в’їзду на митну територію України, то протестувальники поки не перешкоджатимуть руху великогабаритного транспорту зі Словаччини.

Прикордонники зауважили, що пасажирський напрямок і надалі працюватиме у штатному режимі.

«Просимо перевізників враховувати дану інформацію та обирати для перетину кордону найближчі КПП «Чоп-Захонь», що на кордоні з Угорщиною, або «Дякове-Халмеу» – з Румунією», – йдеться у повідомленні. Стан черг вантажного автотранспорту перед зазначеними пунктами пропуску станом на ранок 11 грудня наступний:

п/п «Ужгород-Вишнє Нємецьке»:

черга на вантажному напрямку:

  • виїзд – 5 (е-черга - 1349 т/З);
  • в’їзд – 650.

п/п «Чоп (Тиса) - Захонь»:

черги на вантажному  напрямку:

  • виїзд– 38 (е-черга - 3184 т/з);
  • в’їзд – 760.

п/п «Дякове-Халмеу»:

черги на вантажному напрямку:

  • виїзд – 30 (е-черга - 888 т/з);
  • в’їзд – 160.

Нагадаємо, основною вимогою UNAS є скасування «транспортного безвізу», що діє між Європейським Союзом та Україною з 1 липня 2023 року (він скасовує для українських перевізників отримувати дозволи для роботи на ринку Євросоюзу).

Нагадаємо, партія вантажівок залізницею прибула до Польщі. Українська та польська сторони узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур.

Теги: Ужгород черга кордон Держприкордонслужба Словаччина

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