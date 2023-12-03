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Голова Верховної Ради розповів, як депутати тікають за кордон

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Голова Верховної Ради розповів, як депутати тікають за кордон
Нардепи вигадують різні способи, як виїхати за кордон під час війни
фото з відкритих джерел

Керівництво Ради почало більш ретельно розглядати заяви на відрядження за межі України через низку тенденцій

Деякі депутати зловживають виїздами за кордон під час воєнного стану. Зокрема, вони маніпулюють абстрактними причинами для виїзду або своєчасно не повертаються з відрядження. Про це заявив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук у Facebook.

«На жаль, окремі депутати розпочали певні маніпуляції та зловживання, чомусь вважаючи, що кожне їхнє бажання виїхати за кордон у період дії воєнного стану має бути безумовно схвалено керівництвом Ради, без врахування мети, завдань та оцінки результатів цієї поїздки. І це породило навіть певний жанр – «заяви народних депутатів на відрядження», – написав очільник парламенту.

За його словами, деякі нардепи в запитах про відрядження зазначали доволі абстрактні причини для виїзду, як-от «покращення міжпарламентських взаємин» або такі причини, які «не мають нічого спільного з міжпарламентською діяльністю, як-от участь у незрозумілих конференціях, симпозіумах, форумах, «міжпартійних посиденьках». А подекуди, як каже Стефанчук, доходить і до участі у спектаклях чи спортивних заходах.

«Ще одні (нардепи – «Главком») намагалися завищити кількість днів перебування у відрядженні, збільшуючи їх суттєво у порівнянні із заходом, що мав відбутися. А деякі народні депутати, які сьогодні активно скаржаться на невипуск їх у відрядження, подали мені нещодавно 4-5 послідовних заяв на відрядження за межі України загальною тривалістю майже 20 (!) днів, які мали завершитися приблизно до різдвяних свят», – зазначив спікер.

На його переконання, такий збіг викликає багато запитань. Саме тому керівництво Ради перейшло до більш ретельного розгляду заяв на відрядження за межі України.

Причиною такого рішення Стефанчук назвав також і депутатські «самоволки», коли нардеп їде у відрядження за межі України, а після цього у визначений відрядженням термін не повертається в Україну, або ж їде самостійно в іншу країну, або ж під час відрядження в одну країну натомість виявляється в іншій державі. 

«Результатом таких зловживань стали скандальні «самоволки» на Мальдівах, обіди з власною сім'єю у Лондоні, перебування у Великій Британії на політичних тусовках, коли відрядження було виписано в Естонію…», – зауважив глава парламенту.

Він додав, що з'явилася ще однак цікава тенденція, коли на такі поїздки за межі України подає заявку разом із нардепом ще 7-8 членів із цієї ж фракції. Деякі парламентарі вже називають це явище «передріздвяним партійним тімбілдінгом» у період воєнного стану. 

Нагадаємо, що, за словами Стефанчука, фракція «Європейська солідарність», яка постійно скаржиться на «політичні переслідування» та складає 27 народних депутатів (6% від складу парламенту), отримала погодження 9,74% від загальної кількості відряджень, що становить 6,7 відрядження на одного депутата.

Цій заяві передувало те, що лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка не пропустили на кордоні, попри підписаний головою Верховної Ради документ про відрядження. Експрезидент мав виступити на Саміті на тему геополітичних змін у світі та необхідності зміцнення трансатлантичної єдності на підтримку України.

Згодом стало відомо, що дозвіл лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка на право перетину державного кордону на підставі відповідних рішень про службові відрядження було скасовано.

СБУ пояснила, що Порошенка не випустили за кордон, тому що він мав намір зустрітися з угорським прем’єром Віктором Орбаном. Однак пресслужба «Європейської Солідарності» це твердження заперечила.

Теги: Руслан Стефанчук депутат кордон

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