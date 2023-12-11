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Михайло Непран Перший віце-президент Торгово-промислової палати України

Польське диво: на кордоні і в Сеймі

glavcom.ua
Сейм Польщі обрав нового премʼєра
фото: Donald Tusk/X

Місяць блокади україно-польського кордону завершився з обранням нового глави уряду Польщі

Дві новини сьогоднішнього вечора:

У Польщі Сейм обрав нового прем'єр-міністра – Дональда Туска. Він вже був прем'єром у 2007-2014 роках.

Раніше він звинуватив уряд своєї країни на чолі з Матеушем Моравецьким у бездіяльності щодо блокування кордону з боку польських перевізникі

На кордоні Польщі та України розблокували пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ», повідомив глава Мінінфраструктури.

Збіг? 

Впевнений, що ні.

Наші колеги з польсько-української палати виїздили на місця страйку, спілкувалися з страйкарями, які вперто уникали будь-якого контактну, керівниками кмітств (органи місцевого самоврядування), які погодили проведення страйку, що дало змогу польській поліції заявити, що все законно.

Так от, якщо страйкарі тупо уникали діалогу, то керівники місцевої влади чесно говорили, що є політичне рішення, і в кращих компартійно-радянських традиціях, без команди «згори» ніяких рішень не змінять.

Так же нахабно вела себе польська поліція, бо була команда. 

І ось чудо. 

За годину, після затвердження нового уряду страйкарі змінили свою позицію, розблокували перший, а вже є новина, що й другий перехід, готовий працювати вже.

Одне голосування, і все нормально. 

Політика...

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Теги: Польща Дональд Туск кордон

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