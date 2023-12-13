На кордоні з Угорщиною знайшовся креативний винахід контрабандистів (відео)

Контрабандисти хотіли переправити велику партію безакцизних цигарок саморобним дроном

На Закарпатті прикордонники виявили місце запуску виготовленого вручну безпілотника. З його допомогою контрабандисти хотіли переправити через кордон з Угорщиною велику партію сигарет без акцизу. Про це повідомила Держприкордонслужба.

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Зазначається, що знахідку виявили на околиці села Підвиноградів Берегівського району Закарпатської області. Окрім саморобного дрона, прикордонники також знайшли на цьому місці автомобіль із пусковою установкою для «літачка» з пультом управління, балон, компресор та ноутбук із завантаженою картою українсько-угорської ділянки кордону.

На Закарпатті контрабандисти намагалися переправити майже 1500 пачок безакцизних цигарок за допомогою дрона фото: ДПСУ

На Закарпатті контрабандисти намагалися переправити майже 1500 пачок безакцизних цигарок за допомогою дрона фото: ДПСУ

На Закарпатті контрабандисти намагалися переправити майже 1500 пачок безакцизних цигарок за допомогою дрона фото: ДПСУ

Тут же співробитники Держприкордонслужби знайшли майже 1500 пачок безакцизних цигарок, які контрабандисти планували переправити до Угорщини, але покинули, коли зрозуміли, що їх викрили.

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Інформацію про знахідку правоохоронці передали в Бюро економічної безпеки в Закарпатській області, Закарпатської прокуратури та Нацполіції.

У діях невстановлених наразі ділків вбачають ознаки правопорушень за ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ст. 282 (порушення правил використання повітряного простору) ККУ.

Нагадаємо, що минулого року частка нелегального ринку сигарет зросла до рекордного рівня – 20% від загальних обсягів. Загалом українці спожили близько 7 млрд сигарет з «чорного» ринку, а бюджет недоотримав мільярди гривень.