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На кордоні з Угорщиною знайшовся креативний винахід контрабандистів (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На кордоні з Угорщиною знайшовся креативний винахід контрабандистів (відео)
Таку знахідку виявили прикордонники на Закарпатті
фото: ДПСУ

Контрабандисти хотіли переправити велику партію безакцизних цигарок саморобним дроном

На Закарпатті прикордонники виявили місце запуску виготовленого вручну безпілотника. З його допомогою контрабандисти хотіли переправити через кордон з Угорщиною велику партію сигарет без акцизу. Про це повідомила Держприкордонслужба. 

Зазначається, що знахідку виявили на околиці села Підвиноградів Берегівського району Закарпатської області. Окрім саморобного дрона, прикордонники також знайшли на цьому місці автомобіль із пусковою установкою для «літачка» з пультом управління, балон, компресор та ноутбук із завантаженою картою українсько-угорської ділянки кордону. 

На Закарпатті контрабандисти намагалися переправити майже 1500 пачок безакцизних цигарок за допомогою дрона
На Закарпатті контрабандисти намагалися переправити майже 1500 пачок безакцизних цигарок за допомогою дрона
фото: ДПСУ
На Закарпатті контрабандисти намагалися переправити майже 1500 пачок безакцизних цигарок за допомогою дрона
На Закарпатті контрабандисти намагалися переправити майже 1500 пачок безакцизних цигарок за допомогою дрона
фото: ДПСУ
На Закарпатті контрабандисти намагалися переправити майже 1500 пачок безакцизних цигарок за допомогою дрона
На Закарпатті контрабандисти намагалися переправити майже 1500 пачок безакцизних цигарок за допомогою дрона
фото: ДПСУ

Тут же співробитники Держприкордонслужби знайшли майже 1500 пачок безакцизних цигарок, які контрабандисти планували переправити до Угорщини, але покинули, коли зрозуміли, що їх викрили.

Інформацію про знахідку правоохоронці передали в Бюро економічної безпеки в Закарпатській області, Закарпатської прокуратури та Нацполіції.

У діях невстановлених наразі ділків вбачають ознаки правопорушень за ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ст. 282 (порушення правил використання повітряного простору) ККУ.

Нагадаємо, що минулого року частка нелегального ринку сигарет зросла до рекордного рівня – 20% від загальних обсягів. Загалом українці спожили близько 7 млрд сигарет з «чорного» ринку, а бюджет недоотримав мільярди гривень. 

Теги: контрабанда Угорщина Держприкордонслужба

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