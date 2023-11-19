Нелегали з Росії намагаються прорватися у Фінляндію, до кордону прибули військові

Фінські прикордонники повідомили, що минула ніч на станціях була спокійною

Неподалік шлагбаумів фіни будують захисні споруди

У Фінляндії біля кордону з РФ розпочали зводити тимчасові огорожі поблизу пункту Вартіус. Збройні сили країни надають допомогу прикордонникам. Про це повідомляє Yle.

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«Тимчасовий бар'єр використовується для підготовки до тривалої ситуації у Вартіусі», – повідомляє джерело.

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Неподалік шлагбаумів будують захисні споруди, тобто тимчасові перепони на державному кордоні.

«Цей захід щодо забезпечення роботи прикордонного пункту», – розповів начальник прикордонного пункту, капітан Йоуко Кіннунен.

Ситуація на кордоні

Фінські прикордонники повідомили, що минула ніч на станціях була спокійною. У суботу, 18 листопада, притулок запросили 67 осіб.

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Ба більше, служба зазначає, що деякі з людей, які попросили притулку в країні були «виштовхнуті через кордон» проти їхньої волі.

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Як сказав Кіннунен, люди, які вчора перейшли кордон, поводилися агресивно щодо російської прикордонної влади, коли їх «виштовхували від російського прикордонного посту в бік Фінляндії», а потім закрили за ними ворота, тож повернення на російську територію стало неможливим.

У складі останньої групи перебувало 20 осіб.

«Вони не хочуть в'їжджати до Фінляндії», – сказав Кіннунен.

За його словами, на кордоні також було чути гнівні вигуки щодо російських прикордонників.

Нагадаємо, Фінляндія закрила чотири пункти пропуску до 18 лютого 2024 року і готова зачинити ще більше пунктів пропуску на кордоні з РФ через велику кількість мігрантів, які хочуть потрапити до Фінляндії без віз. У Гельсінкі підозрюють, що це Кремль навмисно дестабілізує ситуацію.

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Кордон Фінляндії з Росією – фактичний кордон з Євросоюзом і простягається на 1 340 км.