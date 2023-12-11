Польща розблокувала рух найбільшого вантажного пункту пропуску на кордоні

У напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів

Рух транспорту на пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» відновлено. Про це повідомив Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

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«Блокада пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ» завершена. З 14:00 там відновлено стабільний рух вантажівок. У напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів – вони на пункті пропуску. Також 25 вантажівок оформлюються – прямуватимуть в бік Польші», – написав Кубраков.

Міністр нагадав, що більше місяця тривало блокування найбільшого вантажного пункту пропуску. «За цей час команда Міністерства та Посольства буквально щоденно займалась питанням розблокування. Провели десятки зустрічей, перемовин на всіх можливих рівнях. Це була складна робота, але вона ще не завершена. Кордон має бути розблокованим повністю, а подальші блокування не допущені», - додав він.

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Нагадаємо, 6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску «Краківець-Корчова», «Ягодин-Дорохуськ» та «Рава-Руська-Хребене».

Як повідомлялося, страйк польських перевізників заблокував волонтерську допомогу для ЗСУ.