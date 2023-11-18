Естонія встановлює бетонні блоки на кордоні з Росією (фото)
На прикордонному переході між Естонією та РФ з'явилися «зуби дракона»
Слідом за Фінляндією Естонія встановлює загородження на кордоні з Росією. Про це повідомляє Postimees.
Йдеться про «зуби дракона» – пірамідальні бетонні конструкції, які використовуються для блокування руху важкої техніки. Їх встановили на мосту в Нарві, що є прикордонним переходом між Естонією та російським Івангородом.
«Ми підготували ці бетонні блоки на випадок, якщо уряд Естонії вирішить за прикладом наших сусідів обмежити в'їзд у країну із РФ, щоб стримати хвилю нелегальних мігрантів. Також, оскільки з 1 лютого ми очікуємо на закриття Івангородського прикордонного пункту на ремонт, ці бетонні блоки в період закриття обмежуватимуть пересування автотранспорту на мосту», – сказав керівник прикордонного пункту Нарви Марек Лійва.
Поки що проїзд на мосту в Нарві не закрито.
Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Фінляндії повідомило про повне закриття чотирьох пунктів пропуску на кордоні з країною-агресоркою РФ з 18 листопада. Там встановлено загороджувальні конструкції.
Повідомлялося, що Норвегія може дотримуватися рішення уряду Фінляндії і також закрити свій прикордонний пункт із РФ.
Уряд Естонії знав про плани Фінляндії закрити відразу чотири прикордонні переходи на кордоні з Росією. Таллінн теж може ухвалити подібні рішення.
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