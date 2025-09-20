Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Простояв лише добу: у Полтаві демонтовано вертоліт Мі-2 з постаменту

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Простояв лише добу: у Полтаві демонтовано вертоліт Мі-2 з постаменту
Пам’ятник на місці відпочинку Петра І демонтували у травні цього року
фото: Суспільне Полтава

У Полтаві демонтували вертоліт Мі-2 з постаменту після скарг місцевих

У Полтаві демонтували гелікоптер Мі-2, який встановили на постаменті, де раніше стояв пам’ятник на місці відпочинку Петра І. Експонат прибрали ввечері 18 вересня, лише через добу після встановлення, повідомили у пресслужбі 18-ї бригади армійської авіації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Полтава.

Вертоліт встановили як тимчасову інсталяцію до 10-ї річниці створення 18-ї окремої бригади армійської авіації. Однак його прибрали після скарг місцевих жителів.

Мешканці Полтави розділилися у думках щодо цієї ідеї. Частина вважала інсталяцію цікавою фотозоною та способом вшанувати військових. Інші ж висловлювали занепокоєння, що муляж можуть сплутати з бойовою технікою під час повітряних атак.

Як відомо, пам’ятник на місці відпочинку Петра І демонтували у травні цього року в межах програми деколонізації.

Нагадаємо, досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця, з вини якого у селі Мачухи Полтавського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, завершено. Про це пише «Главком» з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

За даними слідства, 2 травня 2025 року правоохоронець керував службовим автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Порушивши правила дорожнього руху, він допустив зіткнення з легковим автомобілем. Унаслідок аварії загинули двоє пасажирів службового авто – його колега та військовослужбовець. Ще двоє людей, включно з водієм, отримали тяжкі тілесні ушкодження.

Після трагедії фігуранта звільнили з правоохоронних органів.

Підозрюваному висунуто обвинувачення за ч. 4 ст. 286-1 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що призвело до загибелі кількох осіб.

Читайте також:

Теги: Полтава пам'ятник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Події в Україні

Наслідки атаки на Чернігівщину: одна жінка загинула, шестеро людей поранені
Наслідки атаки на Чернігівщину: одна жінка загинула, шестеро людей поранені
Чому в Україні зеленіють річки? Віцепрезидент асоціації «Укрводоканалгеологія» знайшов пояснення
Чому в Україні зеленіють річки? Віцепрезидент асоціації «Укрводоканалгеологія» знайшов пояснення
Простояв лише добу: у Полтаві демонтовано вертоліт Мі-2 з постаменту
Простояв лише добу: у Полтаві демонтовано вертоліт Мі-2 з постаменту
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Зеленський назвав кількість жертв від нічної атаки окупантів
Зеленський назвав кількість жертв від нічної атаки окупантів
Атака на Дніпро: збільшилася кількість постраждалих
Атака на Дніпро: збільшилася кількість постраждалих

Новини

Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
Сьогодні, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
Сьогодні, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua