Простояв лише добу: у Полтаві демонтовано вертоліт Мі-2 з постаменту

Пам’ятник на місці відпочинку Петра І демонтували у травні цього року

У Полтаві демонтували вертоліт Мі-2 з постаменту після скарг місцевих

У Полтаві демонтували гелікоптер Мі-2, який встановили на постаменті, де раніше стояв пам’ятник на місці відпочинку Петра І. Експонат прибрали ввечері 18 вересня, лише через добу після встановлення, повідомили у пресслужбі 18-ї бригади армійської авіації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Полтава.

Вертоліт встановили як тимчасову інсталяцію до 10-ї річниці створення 18-ї окремої бригади армійської авіації. Однак його прибрали після скарг місцевих жителів.

Мешканці Полтави розділилися у думках щодо цієї ідеї. Частина вважала інсталяцію цікавою фотозоною та способом вшанувати військових. Інші ж висловлювали занепокоєння, що муляж можуть сплутати з бойовою технікою під час повітряних атак.

Як відомо, пам’ятник на місці відпочинку Петра І демонтували у травні цього року в межах програми деколонізації.

