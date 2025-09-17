Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вдарили по АЗС на Полтавщині: є постраждалі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти вдарили по АЗС на Полтавщині: є постраждалі
фото: ДСНС

Роботи з розбору завалів завершено

На Полтавщині російський БпЛА влучив по автозаправній станції. Наслідки та світлини з місця влучання оприлюднили в ДСНС, передає «Главком».

За повідомленням ДСНС, внаслідок удару по АЗС виникла пожежа та руйнування будівлі.  Постраждали четверо людей – троє водіїв та касир.

Пошкоджено автомобілі, будівлю та обладнання станції.

9 фото
На весь екран

До ліквідації наслідків залучалися рятувальники, піротехніки та кінологи ДСНС, спеціальна техніка й інженерне обладнання. Пожежу ліквідовано. Роботи з розбору завалів завершено.

Нагадаємо, увечері 6 серпня ворог вдарив по АЗС у Харкові. У Працівниця АЗС розповіла, що удар стався, коли вона була на робочому місці. За її словами, це вже другий раз, коли російські військові влучили у заправку.

«Стояли на касі, бахнуло. Перший раз в ту колонку, а другий раз – в дах над колонкою. Практично в одне й те ж саме місце», – сказала працівниця. 

Також вона розповіла, що постраждалій дівчині потрапило скло у ногу.

За попередніми даними, РФ вдарила БпЛА «Молнія» по АЗС у Київському районі Харкова. 

Теги: Полтавщина рятувальники АЗС ДСНС пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Мадяр» показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області
Дрони уразили ключовий вузол нафтопроводу «Дружба» на Брянщині (відео)
21 серпня, 23:52
Головні новини ночі проти 23 серпня
Атака на Краматорськ та Конотоп, вибухи у Росії: головне за ніч
23 серпня, 05:51
До робіт залучено авіацію у Києві
До ліквідації наслідків атаки РФ у Києві залучено авіацію (відео)
28 серпня, 11:02
У Києві станом на 11:13 28 серпня відомо про 13 загиблих через російську атаку
У Києві 29 серпня оголошено днем жалоби
28 серпня, 11:21
Рятувальники вивільнили тіла загиблих із понівечених автобусів
На Кіровоградщині зіткнулися два автобуси: шестеро загиблих, серед яких дитина
28 серпня, 12:21
Окупанти пошкодили вантажний автомобіль
Атака на Одесу: спалахнула пожежа у складському приміщенні (фото)
4 вересня, 07:19
Хімічна пожежа на заводі PBTT у Ньюбурзі
У США внаслідок вибухів на хімічному заводі спалахнула пожежа
7 вересня, 01:18
Ільський нафтопереробний завод в Краснодарському краї РФ
Спецпризначенці та російські партизани вивели з ладу нафтопереробний завод у Краснодарському краї
7 вересня, 18:49
Під час гасіння вогню окупанти цілеспрямовано повторно атакували рятувальників
Удар по Сумщині: є загиблі та поранені (фото)
12 вересня, 15:31

Події в Україні

Окупанти вдарили по АЗС на Полтавщині: є постраждалі
Окупанти вдарили по АЗС на Полтавщині: є постраждалі
Лінія фронту станом на 17 вересня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 17 вересня 2025. Зведення Генштабу
Ухвалення закону про військового омбудсмена, візит президентки Європарламенту. Головне за 17 вересня
Ухвалення закону про військового омбудсмена, візит президентки Європарламенту. Головне за 17 вересня
У День рятувальника окупанти вдарили по пожежній частині на Донеччині (фото)
У День рятувальника окупанти вдарили по пожежній частині на Донеччині (фото)
Росіяни запускають нову хвилю мобілізації в окупованому Мелітополі
Росіяни запускають нову хвилю мобілізації в окупованому Мелітополі
РФ масовано вдарила по Кіровоградщині: частина області – без світла, виникли пожежі
РФ масовано вдарила по Кіровоградщині: частина області – без світла, виникли пожежі

Новини

Зеленський наступного тижня полетить у США
Вчора, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
15 вересня, 06:01

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua