Окупанти вдарили по АЗС на Полтавщині: є постраждалі

Роботи з розбору завалів завершено

На Полтавщині російський БпЛА влучив по автозаправній станції. Наслідки та світлини з місця влучання оприлюднили в ДСНС, передає «Главком».

За повідомленням ДСНС, внаслідок удару по АЗС виникла пожежа та руйнування будівлі. Постраждали четверо людей – троє водіїв та касир.

Пошкоджено автомобілі, будівлю та обладнання станції.

До ліквідації наслідків залучалися рятувальники, піротехніки та кінологи ДСНС, спеціальна техніка й інженерне обладнання. Пожежу ліквідовано. Роботи з розбору завалів завершено.

Нагадаємо, увечері 6 серпня ворог вдарив по АЗС у Харкові. У Працівниця АЗС розповіла, що удар стався, коли вона була на робочому місці. За її словами, це вже другий раз, коли російські військові влучили у заправку.

«Стояли на касі, бахнуло. Перший раз в ту колонку, а другий раз – в дах над колонкою. Практично в одне й те ж саме місце», – сказала працівниця.

Також вона розповіла, що постраждалій дівчині потрапило скло у ногу.

За попередніми даними, РФ вдарила БпЛА «Молнія» по АЗС у Київському районі Харкова.