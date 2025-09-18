Через обстріл Полтавщини затримуються декілька поїздів: повний перелік

Потяг №791 Кременчук – Київ затримується

Унаслідок нічного обстрілу Полтавщини та тимчасового знеструмлення кількох дільниць у регіоні було задіяно резервні тепловози. Наразі в межах трьох годин затримуються декілька пасажирських поїздів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Затримуються потяги:

№102 Херсон – Краматорськ,

№63/111 Харків, Ізюм – Львів,

№64/112 Львів – Харків, Ізюм,

№791 Кременчук – Київ.

Станом на 07:00 пошкодження локалізовано, а напругу подано – поїзди (в тому числі приміські електропоїзди) надалі рухатимуться своїм ходом.

Нагадаємо, що внаслідок нічного обстрілу російськими військами залізничної інфраструктури, частина поїздів зазнала значних затримок. Проте залізничники продовжують працювати над відновленням руху, а пасажири отримують необхідну підтримку.

Як повідомлялося, на Полтавщині російський БпЛА влучив по автозаправній станції. Наслідки та світлини з місця влучання оприлюднили в ДСНС.