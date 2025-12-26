Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Що відбувалося в російському СІЗО, в якому померла журналістка Рощина? Пояснення Офісу генпрокурора

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Що відбувалося в російському СІЗО, в якому померла журналістка Рощина? Пояснення Офісу генпрокурора
Поліція повідомила підозру начальнику СІЗО, де загинула Вікторія Рощина
фото з відкритих джерел

Керівника ізолятора в Пермському краї РФ підозрюють у систематичних катуваннях українських полонених

Національна поліція України повідомила про підозру начальнику слідчого ізолятора №3 міста Кізел Пермського краю Російської Федерації Вячеславу Перевозкіну. Йому інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора, передає «Главком».

За даними слідства, Перевозкін обіймав посаду виконувача обов’язків начальника СІЗО з серпня 2024 року, а з листопада того ж року – є повноцінним керівником установи. Саме в цей період у СІЗО загинули двоє українських цивільних заручників: журналістка Вікторія Рощина та міський голова Дніпрорудного Запорізької області Євгеній Матвєєв.

Звільнені з полону українці свідчать, що в ізоляторі діяла система жорстокого поводження. Полонених годинами били під час так званої «прийомки», утримували в холодних камерах без теплого одягу, гарячої води та доступу до медичної допомоги. Ув’язненим забороняли сидіти й лежати вдень – вони змушені були стояти по 16 годин на добу. Будь-які порушення каралися фізичними навантаженнями та побиттями.

У підозрі фігурують п’ять епізодів катувань. Двоє осіб, затриманих бойовиками так званої «ДНР» ще у 2017 році, перебували в системі місць несвободи до серпня 2025 року.

Слідство встановило, що 5 вересня 2024 року співробітники СІЗО протягом чотирьох годин били новоприбулих полонених, серед яких був і Євгеній Матвєєв. Медичної допомоги йому не надали, і за два дні він помер.

8 вересня 2024 року з Таганрога до Кізела була етапована журналістка Вікторія Рощина. Її затримали в серпні 2023 року в окупованому Мелітополі, де вона працювала над розслідуванням про умови життя людей в окупації. За даними правоохоронців, відповідно вказівками Перевозкіна до Рощиної застосовували систематичний психологічний і фізичний тиск, били, змушували до фізичних вправ та утримували в антисанітарних умовах.

12 вересня 2024 року співробітники СІЗО побили Рощину та ще двох цивільних, після чого журналістка була вкрай виснаженою, втрачала свідомість і не могла самостійно пересуватися. 19 вересня в установі оформили документи про її смерть.

У квітні 2025 року тіло журналістки повернули Україні. Через численні ушкодження експерти зафіксували ознаки катувань, а особу загиблої підтвердили за результатами ДНК-експертизи. Пізніше, у серпні, президент України посмертно нагородив Вікторію Рощину Орденом Свободи за її громадянську мужність та патріотизм. Згодом закатована в російському полоні українська журналістка Вікторія Рощина посмертно отримала американську відзнаку за сміливість Oxi Courage Award.

Також Європейський Союз виступив із заявою про те, що шокований новинами про загибель української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні.

Читайте також:

Теги: росія СІЗО журналіст

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські війська стали помітно активнішими на південь від Сіверська
Важкі битви за Лиман та Сіверськ тривають. Огляд фронту
21 грудня, 16:30
Віткофф та Кушнер пообіцяли Росії, що не поїдуть до Києва
Віткофф та Кушнер пообіцяли Росії, що не поїдуть до Києва
3 грудня, 00:31
«Немає карт»: як Трамп і Кремль змушують Київ до поступок – аналіз Bloomberg 
«Немає карт»: як Трамп і Кремль змушують Київ до поступок – аналіз Bloomberg 
14 грудня, 03:21
Однією з головних цілей став РФ вузловий залізничний центр у Фастові під Києвом
РФ різко змінила тактику ударів по Україні: що стало новою ціллю
7 грудня, 16:59
Руйнування у Маріуполі внаслідок щоденних ударів Росії
The Telegraph: Росія залучає блогерів для створення ілюзії щасливого життя в Маріуполі
21 грудня, 00:57
СБУ уразила модернізований літак-розвідник Іл-38Н на авіабазі Єйськ
СБУ уразила модернізований літак-розвідник Іл-38Н на авіабазі Єйськ
23 грудня, 20:29
Дії Путіна демонструють повну відсутність інтересу до дипломатії
Сенатори США назвали Путіна безжалісним убивцею через різдвяні обстріли України
Вчора, 23:27
26 листопада у Краматорську чоловік іде поряд із пошкодженою будівлею
П’ятий рік війни як точка зламу: аналіз CNN щодо майбутнього України у 2026
Сьогодні, 04:15
Завод є одним із перших у РФ виробників синтетичного каучуку
Дрони атакували завод із виробництва каучуку в Тульській області
24 грудня, 06:28

Події в Україні

Російська авіабомба вдарила по Запоріжжю: є загиблий і поранені
Російська авіабомба вдарила по Запоріжжю: є загиблий і поранені
Що відбувалося в російському СІЗО, в якому померла журналістка Рощина? Пояснення Офісу генпрокурора
Що відбувалося в російському СІЗО, в якому померла журналістка Рощина? Пояснення Офісу генпрокурора
Співзасновник DeepState прокоментував загрозливу ситуацію біля Гуляйполя
Співзасновник DeepState прокоментував загрозливу ситуацію біля Гуляйполя
Окупанти вдарили по Умані: серед поранених – діти, є руйнування
Окупанти вдарили по Умані: серед поранених – діти, є руйнування
Притула звинуватив Порошенка та росіян в роботі проти волонтерського руху України
Притула звинуватив Порошенка та росіян в роботі проти волонтерського руху України
Підземний шпиталь ЗСУ від «Метінвесту» відзначено міжнародною премією ООН
Підземний шпиталь ЗСУ від «Метінвесту» відзначено міжнародною премією ООН

Новини

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Сьогодні, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua