Що відбувалося в російському СІЗО, в якому померла журналістка Рощина? Пояснення Офісу генпрокурора

Керівника ізолятора в Пермському краї РФ підозрюють у систематичних катуваннях українських полонених

Національна поліція України повідомила про підозру начальнику слідчого ізолятора №3 міста Кізел Пермського краю Російської Федерації Вячеславу Перевозкіну. Йому інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора, передає «Главком».

За даними слідства, Перевозкін обіймав посаду виконувача обов’язків начальника СІЗО з серпня 2024 року, а з листопада того ж року – є повноцінним керівником установи. Саме в цей період у СІЗО загинули двоє українських цивільних заручників: журналістка Вікторія Рощина та міський голова Дніпрорудного Запорізької області Євгеній Матвєєв.

Звільнені з полону українці свідчать, що в ізоляторі діяла система жорстокого поводження. Полонених годинами били під час так званої «прийомки», утримували в холодних камерах без теплого одягу, гарячої води та доступу до медичної допомоги. Ув’язненим забороняли сидіти й лежати вдень – вони змушені були стояти по 16 годин на добу. Будь-які порушення каралися фізичними навантаженнями та побиттями.

У підозрі фігурують п’ять епізодів катувань. Двоє осіб, затриманих бойовиками так званої «ДНР» ще у 2017 році, перебували в системі місць несвободи до серпня 2025 року.

Слідство встановило, що 5 вересня 2024 року співробітники СІЗО протягом чотирьох годин били новоприбулих полонених, серед яких був і Євгеній Матвєєв. Медичної допомоги йому не надали, і за два дні він помер.

8 вересня 2024 року з Таганрога до Кізела була етапована журналістка Вікторія Рощина. Її затримали в серпні 2023 року в окупованому Мелітополі, де вона працювала над розслідуванням про умови життя людей в окупації. За даними правоохоронців, відповідно вказівками Перевозкіна до Рощиної застосовували систематичний психологічний і фізичний тиск, били, змушували до фізичних вправ та утримували в антисанітарних умовах.

12 вересня 2024 року співробітники СІЗО побили Рощину та ще двох цивільних, після чого журналістка була вкрай виснаженою, втрачала свідомість і не могла самостійно пересуватися. 19 вересня в установі оформили документи про її смерть.

У квітні 2025 року тіло журналістки повернули Україні. Через численні ушкодження експерти зафіксували ознаки катувань, а особу загиблої підтвердили за результатами ДНК-експертизи. Пізніше, у серпні, президент України посмертно нагородив Вікторію Рощину Орденом Свободи за її громадянську мужність та патріотизм. Згодом закатована в російському полоні українська журналістка Вікторія Рощина посмертно отримала американську відзнаку за сміливість Oxi Courage Award.

Також Європейський Союз виступив із заявою про те, що шокований новинами про загибель української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні.