Окупанти вдарили по Умані: серед поранених – діти, є руйнування

Усім постраждалим надають потрібну допомогу

Сьогодні, 26 грудня, російська терористична армія атакувала місто Умань. Внаслідок цього поранено людей. Про це повідомляє начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає «Главком».

За словами очільника ОВА, наразі є шість травмованих, серед них – двоє дітей. Усім надають потрібну допомогу.

«Є руйнації житлової інфраструктури. Працюють усі необхідні служби», – наголосив Табурець.

До слова, у ніч проти 26 грудня російська терористична армія атакувала порти на Одещині. Унаслідок влучання безпілотників пошкоджені елеватори, склади цивільних підприємств, баржа, судна.

Також атака дронів РФ на Волинь спричинила пошкодження об’єктів Львівської залізниці на станції Ковель, зокрема, локомотива та вантажного вагона.