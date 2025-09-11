Голова Полтавської ОВА запросив нардепа Железняка на інспектування фортифікацій

Когут звернувся до Железняка: Зустрітися пропоную у цю суботу, 13 вересня

Голова Полтавської ОВА Володимир Когут запросив народного депутата Ярослава Железняка проінспектувати фортифікації на Донеччині після його розслідування, в якому йшлося про можливу переплату більш ніж 200 млн грн за укриття для військових на Покровському напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис голови ОВА.

«Враховуючи резонанс у ЗМІ, запросив народного депутата Ярослава Железняка відвідати Донеччину, особисто оглянути фортифікації, які у 2024 році були побудовані Полтавською ОВА. Готові допомогти з логістикою та забезпечити зустріч із нашими бійцями на фронті. Зустрітися пропоную у цю суботу, 13 вересня», – йдеться у повідомленні.

У відповідь Железняк написав: «Після більше ніж тижня мовчанки, корупціонери з Полтавської ОВА нічого розумніше не придумали як записати відео з пропозицією поїхати з ними на фортифікації на Донеччині. І це окремий вид цинізму, тому що і я і вони чудово знають, що мова йде про ділянку, яку ми вже втратили. Тож це на рівні того, як Пронін (ексначальник Полтавської ОВА, – «Главком») притягнув фотографії у Раду з інших фортифікацій».

Нардеп додав: «На Донеччину я точно без вас поїду».

Зауважимо, народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив розслідування щодо будівництва фортифікацій на Покровському напрямку Донеччини. За його словами, під час робіт, які виконували на замовлення Полтавської ОВА, посадовці могли переплатити значно більше ніж 200 млн грн за укриття для військових.

Нагадаємо, народний депутат Сергій Рахманін, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, розкритикував якість фортифікаційних споруд, які будувала Полтавська обласна військова адміністрація в Донецькій області. За його словами, ці укріплення «абсолютно не відповідають сучасним вимогам» і є «позицією для камікадзе».

Згідно з розслідуванням, опублікованим нардепом Ярославом Железняком, Полтавська ОВА уклала 16 контрактів на загальну суму понад 370 млн грн з однією компанією ТОВ «Енкі Констракшн». Нардеп припускає, що значна частина цих коштів могла бути привласнена.

Парламентар стверджує, що екскерівник Полтавської ОВА, а нині голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін, його заступник Богдан Корольчук та перший заступник директора Департаменту будівництва Полтавської ОВА Віталій Кулінич були обізнані зі схемою. Також про махінації нібито знали і правоохоронні органи, однак залиши справу на місці.

До слова, очільник Полтавської ОВА Володимир Когут відреагував на інформацію про корупцію на фортифікаційних спорудах. За його словами, 14 взводних опорних пунктів та ліній невибухових загороджень виконано в повному обсязі.