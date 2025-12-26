Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Підземний шпиталь ЗСУ від «Метінвесту» відзначено міжнародною премією ООН

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Підземний шпиталь ЗСУ від «Метінвесту» відзначено міжнародною премією ООН
Перший в Україні підземний медичний шпиталь на лінії фронту «Метінвест» створив у координації з Медичними силами «Схід»
фото: metinvestholding.com

Глобальний договір ООН відзначив премією підземний шпиталь, збудований «Метінвестом» для ЗСУ

Компанія «Метінвест» стала переможницею міжнародної премії Глобального договору ООН в Україні Partnership for Sustainability Award 2025 у категорії «Відновлення України» – за створення першого сталевого підземного шпиталю на лінії фронту. 

Partnership for Sustainability Award це найпрестижніша відзнака у сферах корпоративної сталості та ESG (екологія, соціальна відповідальність та управління). Щорічно премією нагороджують найкращі партнерські проєкти, реалізовані бізнесом, державою та суспільством, які спрямовані на досягнення Цілей сталого розвитку, захист довкілля, подолання суспільних та економічних викликів, сприяння миру.

Цьогоріч на конкурс надійшло 150 заявок із 22 країн, із яких до фіналу відібрали 93 проєкти. Їх оцінювало незалежне міжнародне журі, до складу якого, зокрема, увійшли експерти з Гарвардського університету, Лондонської школи економіки, Всесвітнього економічного форуму, Базельського інституту управління та інших впливових міжнародних інституцій.

Перший в Україні підземний медичний шпиталь на лінії фронту «Метінвест» створив у координації з Медичними силами «Схід». Його занурено під землю на глибину 6 метрів, та обладнано комунікаціями, системами РЕБ, альтернативними джерелами живлення та засобами безпеки. Усередині – лабораторія, операційне устаткування, кисневі концентратори, апарат ШВЛ, дефібрилятори тощо. За рівнем укомплектованості він відповідає польовим шпиталям другого ешелону (Role/Echelon 2) за стандартами НАТО.

«Цей шпиталь уже врятував близько чотирьох тисяч життів військовослужбовців, які виконують бойові завдання за 8–10 кілометрів від лінії зіткнення. Нещодавно один із таких підрозділів зазнав прямого удару – три авіаційні бомби! Завдяки шпиталю вдалося врятувати людей. Слава Богу, весь підрозділ залишився живим», – розповів командир угрупування Медичних сил «Схід» Роман Кузів.

Стабілізаційний пункт забезпечує реанімацію, лікування та догляд за пацієнтами до їхньої виписки або евакуації до іншого стаціонарного медичного закладу. Він має дві операційні, де медики можуть одночасно проводити широкий спектр невідкладних хірургічних втручань без транспортування поранених до віддаленої лікарні. Шпиталь приймає до 100 поранених на добу.

«Підземні шпиталі це наше ноу-хау, створене на основі сталевих бункерів – «криївок». Коли йдеться про порятунок життя захисників, важливою є кожна хвилина. Саме тому розміщення стабілізаційних пунктів поблизу лінії фронту та їхня прихованість від ворога дають медикам змогу працювати в безпеці та вчасно надавати допомогу. Цей український інженерний винахід уже довів свою ефективність і зацікавив одну з провідних армій світу», – зазначив операційний директор «Метінвесту» Олександр Мироненко.

Глобальний договір ООН в Україні це офіційне представництво найбільшої у світі спільноти відповідальних бізнесів, що формує ESG-культуру. Ініціатива об’єднує понад 25 тисяч учасників у 167 країнах світу. Українська мережа налічує майже 150 компаній із різних галузей економіки. Група «Метінвест» стала учасником Глобального договору ООН у 2010 році.

Нагадаємо, цьогоріч «Метінвест» Ахметова збудував вже другий медичний пункт шпиталю за рівнем NATO Role 2, на який спрямовано понад 21 млн грн. Загальна ж допомога «Метінвесту» Україні від початку повномасштабного вторгнення становить 9,3 млрд грн, із них 4,9 млрд грн – допомога армії в межах ініціативи «Сталевий фронт» Ріната Ахметова.

Читайте також:

Теги: фронт завод

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Метінвест придбав трубний завод у Румунії
Метінвест придбав трубний завод у Румунії
17 грудня, 13:33
«Нульовий день» у війську
«Нульовий день» у війську
15 грудня, 16:00
Закриття виробництва в Дрездені є для Volkswagen невеликим кроком у реалізації планів зі скорочення потужностей у Німеччині
Volkswagen готується до першого за 88 років закриття виробництва в Німеччині
14 грудня, 20:59
Нині триває 1385-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 9 грудня 2025 року
9 грудня, 08:23
Під атакою опинився Сизранський НПЗ, задіяний у забезпеченні збройних сил російського агресора
Генштаб підтвердив удари по Сизранському НПЗ та порту в Краснодарському краї
5 грудня, 14:33
В окупованій частині Херсонщини спостерігається складна екологічна ситуація
Яка екологічна ситуація у Херсоні? Місцеві мешканці розповіли, що з містом зробили росіяни
4 грудня, 13:24
Нове підприємство спеціалізується на ремонті обладнання, виготовленні запчастин і металоконструкцій
«Метінвест» об’єднав сервісні активи в єдину компанію «Метінвест Машинері»
2 грудня, 14:41
Окремо на мапі позначені місця, де розташовані контейнери «Кошики добра», куди можна віддати чисті речі та одяг
Де викинути скло чи небезпечні відходи: У «Києві Цифровому» з'явилася інтерактивна мапа
2 грудня, 11:58
Вперше на фронті українські воїни ліквідували всюдихід
На підступах до Покровська ЗСУ вперше знищили новий російський «Улан-2»
Сьогодні, 10:22

Події в Україні

Підземний шпиталь ЗСУ від «Метінвесту» відзначено міжнародною премією ООН
Підземний шпиталь ЗСУ від «Метінвесту» відзначено міжнародною премією ООН
Російські обстріли залишили без світла п’ять областей України – Міненерго
Російські обстріли залишили без світла п’ять областей України – Міненерго
Росія пробує розширити бойові дії на Сумщині: ДПСУ пояснила, що відбувається
Росія пробує розширити бойові дії на Сумщині: ДПСУ пояснила, що відбувається
Дрони РФ атакували Волинь: пошкоджено локомотив і вагон
Дрони РФ атакували Волинь: пошкоджено локомотив і вагон
В окремих областях 26 грудня 2025 року введено аварійні відключення світла
В окремих областях 26 грудня 2025 року введено аварійні відключення світла
На підступах до Покровська ЗСУ вперше знищили новий російський «Улан-2»
На підступах до Покровська ЗСУ вперше знищили новий російський «Улан-2»

Новини

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Сьогодні, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua