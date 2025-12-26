Співзасновник DeepState прокоментував загрозливу ситуацію біля Гуляйполя

ЗСУ намагаються стабілізувати оборону, але ворог тисне і шукає слабкі місця

Ситуація в Гуляйполі залишається важкою, однак ключова проблема полягає не у масованих атаках російської армії, а в організації української оборони. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив співзасновник аналітичного проєкту DeepState Роман Погорілий.

Він зазначив, що на цьому напрямку фіксуються випадки саботажу з боку окремих командирів, які або не виконують ухвалені рішення, або підмовляють бійців залишати позиції. Це призводить до хаосу та дезорієнтації, чим користується ворог.

«Якби підрозділи діяли більш упорядковано, оборона була б ефективнішою, а росіянам довелося б значно важче. А зараз вороги користуються моментом, намагаються нарощувати тиск і здійснювати спроби штурму. Водночас наші ресурси – елітні штурмові підрозділи та батальйонні групи – намагаються стабілізувати ситуацію та підтримати оборону», – наголосив Погорілий.

Окремо співзасновник DeepState звернув увагу на проблеми у 102-й окремій бригаді територіальної оборони. За його словами, через саботаж окремих офіцерів існує ризик втрати ділянки фронту.

Крім того, у бригаді не завжди володіють реальною інформацією про ситуацію в сусідніх батальйонах – інколи командири вважають, що підрозділи тримають позиції, хоча ті вже перебувають за межами області.

«Ротні намагаються утримати людей, серед командирів є поранені», – зазначив Погорілий.

Додатковим фактором дестабілізації він назвав інформаційні вкиди: активістам надсилають російські фейки та відео, які нібито демонструють сутички між українськими підрозділами. Це викликає тривогу у родин військових і ще більше ускладнює ситуацію на напрямку.

За оцінкою аналітика, будь-який населений пункт, що перебуває безпосередньо на лінії бойового зіткнення, може швидко опинитися в критичному становищі. Гуляйполе – не виняток, і бої за місто вже тривають.

Водночас Погорілий наголошує: на відміну від Покровську, де, за його словами, інфільтрація ворога зайшла надто далеко і час для дій на випередження було втрачено, ситуація в Гуляйполі ще не є безповоротною.

«У Покровську шальки терезів уже схиляються до сценарію, який важко змінити. Гуляйполе – інша історія. Там є серйозні проблеми, але ще намагаються впорядкувати ситуацію, стабілізувати позиції й навіть створити умови для відкидання ворога з околиць», – підсумував співзасновник DeepState.

Раніше «Главком» писав, що за останню добу, 22 грудня, ворог 12 разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Солодкого, Варварівки, Гуляйполя та у бік Зеленого.