Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Співзасновник DeepState прокоментував загрозливу ситуацію біля Гуляйполя

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Співзасновник DeepState прокоментував загрозливу ситуацію біля Гуляйполя
Гуляйполе потрапило у «сіру» зону
колаж: glavcom.ua

ЗСУ намагаються стабілізувати оборону, але ворог тисне і шукає слабкі місця

Ситуація в Гуляйполі залишається важкою, однак ключова проблема полягає не у масованих атаках російської армії, а в організації української оборони. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив співзасновник аналітичного проєкту DeepState Роман Погорілий.

Він зазначив, що на цьому напрямку фіксуються випадки саботажу з боку окремих командирів, які або не виконують ухвалені рішення, або підмовляють бійців залишати позиції. Це призводить до хаосу та дезорієнтації, чим користується ворог.

«Якби підрозділи діяли більш упорядковано, оборона була б ефективнішою, а росіянам довелося б значно важче. А зараз вороги користуються моментом, намагаються нарощувати тиск і здійснювати спроби штурму. Водночас наші ресурси – елітні штурмові підрозділи та батальйонні групи – намагаються стабілізувати ситуацію та підтримати оборону», – наголосив Погорілий.

Окремо співзасновник DeepState звернув увагу на проблеми у 102-й окремій бригаді територіальної оборони. За його словами, через саботаж окремих офіцерів існує ризик втрати ділянки фронту.

Крім того, у бригаді не завжди володіють реальною інформацією про ситуацію в сусідніх батальйонах – інколи командири вважають, що підрозділи тримають позиції, хоча ті вже перебувають за межами області.

«Ротні намагаються утримати людей, серед командирів є поранені», – зазначив Погорілий.

Додатковим фактором дестабілізації він назвав інформаційні вкиди: активістам надсилають російські фейки та відео, які нібито демонструють сутички між українськими підрозділами. Це викликає тривогу у родин військових і ще більше ускладнює ситуацію на напрямку.

За оцінкою аналітика, будь-який населений пункт, що перебуває безпосередньо на лінії бойового зіткнення, може швидко опинитися в критичному становищі. Гуляйполе – не виняток, і бої за місто вже тривають.

Водночас Погорілий наголошує: на відміну від Покровську, де, за його словами, інфільтрація ворога зайшла надто далеко і час для дій на випередження було втрачено, ситуація в Гуляйполі ще не є безповоротною.

«У Покровську шальки терезів уже схиляються до сценарію, який важко змінити. Гуляйполе – інша історія. Там є серйозні проблеми, але ще намагаються впорядкувати ситуацію, стабілізувати позиції й навіть створити умови для відкидання ворога з околиць», – підсумував співзасновник DeepState.

Раніше «Главком» писав, що за останню добу, 22 грудня, ворог 12 разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Солодкого, Варварівки, Гуляйполя та у бік Зеленого.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя ЗСУ війна мапа ворог Роман Погорілий DeepState

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Армія, зброя та пам’ять: гарант безпеки України у майбутньому
Гарант безпеки України – своя армія і пам'ять про війну
2 грудня, 17:05
Індія публічно стає на бік Росії
Індія публічно стає на бік Росії
3 грудня, 13:20
Зеленський: Очікую на доповідь нашої делегації за підсумками роботи
Українська делегація вже на шляху до Сполучених Штатів – Зеленський
29 листопада, 13:13
Опозиціонер заявив, що взагалі не розуміє, як можна серйозно обговорювати «мирний план», запропонований бізнес-партнером президента США
«Продаж України». Російський опозиціонер розкритикував позицію США щодо України
27 листопада, 08:43
Нардеп від ОПЗЖ перебував у розшуку за підозрою у державній зраді
Справа завербованого ФСБ нардепа Христенка. Офіс генпрокурора прокоментував можливий зв'язок з операцією «Мідас»
3 грудня, 15:37
Згадка про Тимура Міндіча є на плівках НАБУ, пов’язаних із корупцією в енергетиці
Зниклий Міндіч обурений заочним арештом. Адвокат пішов в апеляцію
8 грудня, 21:04
Олександр Семенчуков мав військове звання – старший сержант
Поліг під час боїв на Донеччині. Згадаймо Олександра Семенчукова
21 грудня, 09:00
Олексій Філюк заявив, що війна – це наслідок 12 млн абортів
Священник з Тернополя назвав війну в Україні покаранням за аборти
Вчора, 19:51
У Кремлі розповіли, на якому етапі знаходиться «мирний план» щодо України
Кремль отримав новий «мирний план» щодо України
Вчора, 14:18

Події в Україні

Російська авіабомба вдарила по Запоріжжю: є загиблий і поранені
Російська авіабомба вдарила по Запоріжжю: є загиблий і поранені
Що відбувалося в російському СІЗО, в якому померла журналістка Рощина? Пояснення Офісу генпрокурора
Що відбувалося в російському СІЗО, в якому померла журналістка Рощина? Пояснення Офісу генпрокурора
Співзасновник DeepState прокоментував загрозливу ситуацію біля Гуляйполя
Співзасновник DeepState прокоментував загрозливу ситуацію біля Гуляйполя
Окупанти вдарили по Умані: серед поранених – діти, є руйнування
Окупанти вдарили по Умані: серед поранених – діти, є руйнування
Притула звинуватив Порошенка та росіян в роботі проти волонтерського руху України
Притула звинуватив Порошенка та росіян в роботі проти волонтерського руху України
Підземний шпиталь ЗСУ від «Метінвесту» відзначено міжнародною премією ООН
Підземний шпиталь ЗСУ від «Метінвесту» відзначено міжнародною премією ООН

Новини

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Сьогодні, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua