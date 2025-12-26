Російська авіабомба вдарила по Запоріжжю: є загиблий і поранені

Наслідки одного з попередніх ударів по Запоріжжю

Армія РФ вдарила по приватному будинку в Запоріжжі

Росіяни 26 грудня атакували Запоріжжя. Загинула одна людина, ще троє дістали поранення. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, російська керована авіабомба влучила у приватний будинок. Внаслідок удару загинув 58-річний чоловік. Ще дві жінки та чоловік отримали поранення, їм надали всю необхідну медичну допомогу.

Раніше Федоров повідомляв, що в одному з районів Запоріжжя було чутно вибух, а екстрені служби встановлювали наслідки атаки.

Нагадаємо, що сьогодні, 26 грудня, російська терористична армія атакувала місто Умань. Внаслідок цього поранено людей.

Атака дронів РФ на Волинь спричинила пошкодження об’єктів Львівської залізниці на станції Ковель, зокрема, локомотива та вантажного вагона. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба у п'ятницю, 26 грудня.

До слова, у ніч на 26 грудня російські терористи вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури у Волинській області. Про це повідомив начальник Волинської ОВА Іван Рудницький. Окупанти атакували безпілотниками Волинську область. Як стало відомо, під ударом опинилася критична інфраструктура регіону.

У ніч проти 26 грудня російська терористична армія атакувала порти на Одещині. Унаслідок влучання безпілотників пошкоджені елеватори, склади цивільних підприємств, баржа, судна

Внаслідок чергових російських атак по об’єктах генерації та мережах передачі електроенергії в Україні знеструмленими залишаються абоненти у п’яти областях.