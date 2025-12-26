Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Російська авіабомба вдарила по Запоріжжю: є загиблий і поранені

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Російська авіабомба вдарила по Запоріжжю: є загиблий і поранені
Наслідки одного з попередніх ударів по Запоріжжю
фото: Запорізька ОВА

Армія РФ вдарила по приватному будинку в Запоріжжі

Росіяни 26 грудня атакували Запоріжжя. Загинула одна людина, ще троє дістали поранення. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, російська керована авіабомба влучила у приватний будинок. Внаслідок удару загинув 58-річний чоловік. Ще дві жінки та чоловік отримали поранення, їм надали всю необхідну медичну допомогу.

Раніше Федоров повідомляв, що в одному з районів Запоріжжя було чутно вибух, а екстрені служби встановлювали наслідки атаки.

Нагадаємо, що сьогодні, 26 грудня, російська терористична армія атакувала місто Умань. Внаслідок цього поранено людей. 

Атака дронів РФ на Волинь спричинила пошкодження об’єктів Львівської залізниці на станції Ковель, зокрема, локомотива та вантажного вагона. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба у п'ятницю, 26 грудня.

До слова, у ніч на 26 грудня російські терористи вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури у Волинській області. Про це повідомив начальник Волинської ОВА Іван Рудницький. Окупанти атакували безпілотниками Волинську область. Як стало відомо, під ударом опинилася критична інфраструктура регіону.

У ніч проти 26 грудня російська терористична армія атакувала порти на Одещині. Унаслідок влучання безпілотників пошкоджені елеватори, склади цивільних підприємств, баржа, судна

Внаслідок чергових російських атак по об’єктах генерації та мережах передачі електроенергії в Україні знеструмленими залишаються абоненти у п’яти областях

Читайте також:

Теги: Запоріжжя вибух окупанти будинок Іван Федоров поранення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нині триває 1379-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 3 грудня 2025 року
3 грудня, 08:10
Лінія фронту станом на 4 грудня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 4 грудня 2025. Зведення Генштабу
4 грудня, 22:32
Зустрічі у Вашингтоні президента України Володимира Зеленського і президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Серпень, 2025 рік
Заяви Зеленського та Трампа, атака на Запоріжжя: головне за ніч
16 грудня, 05:55
Батайськ атакували БпЛА
Безпілотники атакували Ростовську область: уражено танкер
18 грудня, 00:56
Поліція встановлює обставини вибуху
У Дарницькому районі Києва стався вибух, є загиблий та поранений
11 грудня, 15:49
Ситуація на фронті 19 грудня
Лінія фронту станом на 19 грудня 2025. Зведення Генштабу
19 грудня, 22:45
Повне знеструмлення на «Запоріжсталі»
«Запоріжсталь» зупинила виробництво через повне знеструмлення
23 грудня, 12:56
Вогонь спалахнув у квартирі на другому поверсі
У Запоріжжі спалахнула пожежа в багатоповерхівці
22 грудня, 20:41
В Уссурійську пролунали вибухи біля військової частини, відомої розстрілами дітей
В Уссурійську пролунали вибухи біля військової частини, відомої розстрілами дітей
Сьогодні, 11:32

Події в Україні

Російська авіабомба вдарила по Запоріжжю: є загиблий і поранені
Російська авіабомба вдарила по Запоріжжю: є загиблий і поранені
Що відбувалося в російському СІЗО, в якому померла журналістка Рощина? Пояснення Офісу генпрокурора
Що відбувалося в російському СІЗО, в якому померла журналістка Рощина? Пояснення Офісу генпрокурора
Співзасновник DeepState прокоментував загрозливу ситуацію біля Гуляйполя
Співзасновник DeepState прокоментував загрозливу ситуацію біля Гуляйполя
Окупанти вдарили по Умані: серед поранених – діти, є руйнування
Окупанти вдарили по Умані: серед поранених – діти, є руйнування
Притула звинуватив Порошенка та росіян в роботі проти волонтерського руху України
Притула звинуватив Порошенка та росіян в роботі проти волонтерського руху України
Підземний шпиталь ЗСУ від «Метінвесту» відзначено міжнародною премією ООН
Підземний шпиталь ЗСУ від «Метінвесту» відзначено міжнародною премією ООН

Новини

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Сьогодні, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua