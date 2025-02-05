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Обмін полоненими. Координаційний штаб повідомив нові деталі про звільнених захисників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Обмін полоненими. Координаційний штаб повідомив нові деталі про звільнених захисників
Звільнені воїни захищали Україну від ворога на різних напрямках
фото: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Серед звільнених – 47 сержантів, 69 солдатів, 16 матросів та 18 офіцерів

Україна здійснила 61-й за ліком обмін військовополоненими. Загалом з російської неволі вдалося повернути вже 4131 особу: це як військовослужбовці, так і цивільні, а також іноземні громадяни. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що цього разу додому повертаються 108 воїнів ЗСУ (зокрема, з Територіальної оборони – семеро, Військово-морських сил – 26, і троє з Повітряних сил). Також звільнено з полону 22 нацгвардійці, 19 прикордонників та один представник Нацполіції.

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Україна повернула з полону 150 воїнів
фото: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Звільнені воїни захищали українську землю від ворога у Харківській, Запорізький, Донецькій, Луганській областях, на Херсонщині, Сумщині, Київщині. Зокрема, нацгвардійці, які охороняли Чорнобильську АЕС, а також захисники Маріуполя та Азовсталі, а також українські військовослужбовці, які брали участь в операції на Курщині. Серед звільнених – 47 сержантів, 69 солдатів, 16 матросів та 18 офіцерів.

«Українські військовослужбовці отримають належне лікування, допомогу з реабілітації та реінтеграції в суспільство, а також виплати грошового забезпечення, яке вони мали отримувати упродовж перебування в полоні, та одноразову матеріальну допомогу», – йдеться в повідомленні.

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Звільнені з полону українські воїни
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Нагадаємо, Україна змогла повернути з російської неволі 150 воїнів. Серед повернених – воїни Військово-морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський.

До слова, попередній обмін відбувся 15 січня. Тоді додому вдалося повернути 25 українських захисників.

Усі репатрійовані військовослужбовці – солдати, матроси та сержанти. Вони боронили Харківський, Запорізький, Донецький напрямки, місто Маріуполь, зокрема Азовсталь. Серед тих, кого повернули додому, є також цивільний, захоплений на Київщині та незаконно утримуваний росіянами. Додому повернулися та отримують належне лікування та реабілітацію представники Нацгвардії, ЗСУ (в тому числі ТрО), Військово-морських сил, Державної прикордонної служби України.

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Теги: війна обмін полоненими полон військові

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