Французькі моряки випадково розкрили дані про таємну базу атомних підводних човнів

Le Monde: французькі моряки випадково розсекретили базу атомних підводних човнів

Моряки з Франції, які використовували фітнес-додаток Strava, випадково розкрили секретні дані про те, де чергують атомні підводні човни з ядерним озброєнням. Про це пише газета Le Monde. За даними видання, відкриті дані із програми дали можливість отримати графік роботи бази на острові Іль-Лонг та план чергування субмарини.

«Найсекретніша база ВМС Франції розташована на острові Іль-Лонг у Бретані, де військово-морський компонент ядерного стримування: чотири атомні підводні човни з балістичними ракетами (SSBN), кожна з яких здатна нести 16 ядерних ракет. Це у тисячу разів більше, ніж потужність бомби Хіросіми. Безпеку бази забезпечують сухопутні, морські та безпілотні патрулі. Понад 2 тис. співробітників при вході на базу повинні пред'явити облікові документи. Сканери, системи розпізнавання облич і собаки пильно стежать за безпекою. Мобільні телефони та інші електронні пристрої заборонені на значній частині бази. Проте це не запобігло витоку дуже конфіденційної інформації з цієї «фортеці безпеки», – пишуть журналісти.

Місця дислокації військових об'єктів розкрили завдяки маршрутам пробіжок. Графік дозволяв дізнатися, коли човни виходять на бойові чергування.

За даними журналістів, більшість моряків використовували у Strava справжні імена. Один із військових навіть написав пост про відновлення «після двох з половиною місяців у ящику». До повідомлення він прикріпив емодзі із аквалангом.

Раніше стало відомо, що у Китаї затонув атомний підводний човен. Інцидент вказує на наявність корупції в оборонному секторі країни.