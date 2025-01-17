Депутатка пояснила, чому Київ під час тривог зупиняє громадський транспорт, але не маршрутки

Нардепка прокоментувала заяви Кличка, про ймовірні «владні утиски» щодо нього. Безугла вважає, що у столиці всі правоохоронці перебувають під контролем мера

Безугла звинуватила мера столиці у лобіюванні рішення щодо зупинки громадського транспорту

Народна депутатка Мар’яна Безугла на своїй Facebook-сторінці вирішила знайти пояснення того, чому під час повітряної тривоги у столиці зупиняється громадський транспорт: метро, автобуси, тролейбуси, трамваї. Однак, продовжують працювати приватні перевізники – маршрутки. До того ж, ціни на таксі відразу стають «захмарними».

На її думку, у цьому фінансово зацікавлений мер Києва Віталій Кличко.

«Давайте правду: Віталій Кличко безглуздо зупиняє транспорт під час тривоги, але маршрутників не зупиняє, бо вони платять. Мер знає, що робить, то ж «кеш», – написала нардепка.

Також вона прокоментувала заяви Кличка, про ймовірні «владні утиски» щодо нього. Безугла вважає, що у столиці всі правоохоронці перебувають під контролем мера.

«При цьому «владні утиски» в Києві для бідного мера такі, що всі правоохоронці під його контролем, а у Раду оборони Києва входить 27 людей, з яких: восьмеро – Кличко, його заступники та голови департаментів КМДА; 10 – голови райдержадміністрацій; девʼять – представники різних силових відомств, з яких лише троє – військові: голова 112-ї бригади ТРО, військовий комісар Київського міського ТЦК та начальник Північного київського територіального управління Нацгвардії. Така собі «більшість» у військових із... трьох голосів. Та про все мер каже, що то військові. У мене навчився?) Але ж в Києві фронту немає, тут за тупі рішення відповідають не вони, пане Віталію», – написала нардепка.

Наприкінці Безугла заявила, що у Києві нібито ховається від мобілізації в Добровольчих формуваннях територіальної громади не менше ніж 30 тис. військовозобов’язаних.

«Лише особиста охорона Кличка «Муніципальна варта» нараховує більше тисячі «пристосованих» парамілітарних громадян», – додала народна обраниця. Також вона підкреслила, що Київ нібито не використав 20 млрд бюджету міста за 2024 рік.

Нагадаємо, Рада оборони Києва на найближчому засіданні розгляне низку питань. Одне з них стосуватиметься напрацювання алгоритму руху наземного громадського транспорту під час повітряної тривоги.

Як відомо, Київ наразі є єдиним містом, де зупиняють громадський транспорт під час повітряних тривог. За словами Ткаченка, наразі опрацьовуються декілька варіантів змін у протоколах безпеки для пасажирів наземного громадського транспорту. Одним із варіантів він назвав зупинення транспорту зонально під час загрози удару конкретними видами озброєння.

Однак мер Києва Віталій Кличко відразу заявив, що рішення про те, що громадський транспорт у столиці має рухатися під час тривог, може призвести до трагедії.

Кличко розкритикував слова начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, який раніше заявив про напрацювання алгоритму руху наземного громадського транспорту під час повітряної тривоги. Глава КМДА назвав подібні висловлення «популізмом».

За словами мера, від початку повномасштабного вторгнення уламки ворожих боєприпасів чотири рази виявляли на наземних ділянках метро. Також було знайдено частину ракети, яка не здетонувала біля опори мосту Метро.

До слова, у 2024 році собівартість проїзду в столичній підземці становила 36,90 грн для одного пасажира.