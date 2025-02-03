Суд відпустив мера Ірпеня під домашній арешт

Олександр Маркушин під час судового засідання 3 лютого 2025 року

Маркушин запевнив суд, що не збирається втікати з країни

Київський апеляційний суд частково задовільнив апеляцію щодо запобіжного заходу міському голові Ірпеня Олександру Маркушину і відправив чиновника під цілодобовий домашній арешт. Про це повідомляє «Суспільне» із зали суду.

Повідомляється, що сторона захисту подала апеляцію на рішення Печерського суду щодо тримання під вартою. Першими слухали адвокатів Олександра Маркушина.

«Слідча суддя не врахувала процедуру підозри: він не набував статусу підозрюваного, його майновий стан не оцінили. Держприкордонслужба і нині дозволяє виїжджати батькам-одинакам. Першопричина була привезти дрони, а потім привітати сина з днем народження. Ніякої шкоди він не зробив», – заявив захисник Маркушини Ілля Воробйов.

Повідомляється, що на засіданні суду були присутні військові, представники громади, громадські діячі, які готові взяти Маркушина на поруки. Серед них, нардеп Ольга Василевська-Смаглюк, бізнесмен Гарік Корогодський.

Інший захисник перелічив державні відзнаки Маркушина і нагадав, що під час вторгнення РФ мер Ірпеня завжди був у місті, коли біля міста стояли росіяни, тому «втекти він не може».

Як повідомляється, сторона обвинувачення наполягає на тому, що підозра обґрунтована, а Маркушин сам себе переправив через кордон.

Олександр Маркушин розповів, що з вересня 2022-го його діти живуть в Україні: старший син із колишньою дружиною, а чотирирічний Марк живе з ним.

«За тиждень, поки я був у СІЗО, мене ніхто не допитав. Я не збираюсь втікати. Мені треба працювати на громаду, бо сьогодні в місті відбувається свавілля та незаконне захоплення влади, щоб вирішувати комерційні справи Карплюка і компанії», – заявив Маркушин.

Повідомляється, що сторона захисту планує подавати апеляцію на рішення про відсторонення з посади.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід міському голові Ірпеня Олександру Маркушину. Його підозрюють в незаконному перетині кордону. Згідно з рішенням суду, мера міста триматимуть під вартою до 22 березня 2025 року. Водночас за Маркушина можуть внести заставу у розмірі 30 млн грн.

Раніше міський голова Ірпеня підтвердив, що Державне бюро розслідувань вручило йому підозру через незаконний перетин кордону. Він пояснив, що на декілька днів виїхав з України, щоб забрати військову допомогу. Маркушин додав, що на два дні заїхав до свого дворічного сина.

«Я на декілька днів виїхав з України забрати військову допомогу, «мавіки», і заїхав на два дні до свого сина Марка, якому виповнювалося два рочки. Я, як батько-одинак, маю право виїжджати за кордон без системи «Шлях». Я один виховую свого сина, у якого, на жаль, померла мама. І в той час він був в Італії, як біженець», – пояснив Маркушин.

Міський голова додав, що на день народження його сина в Італії були також запрошені депутат Ірпінської міськради Олександр Пащинський та Володимир Карплюк. Саме тоді, за словами Маркушина, «вони і зняли «відеодокази» мого страшного «злочину».

Мер Ірпеня називає розслідування ДБР «замовною справою» та заявляє, що у такий спосіб Карплюк нібито хоче хоча б тимчасово відсторонити його від посади «напередодні критично важливої сесії», на якій депутати мають розглянути питання скасування оренди землі під незаконними будівлями, до яких має відношення Карплюк.

До слова, слідча суддя Печерського суду Києва Світлана Гречана відсторонила міського голову Ірпеня Олександра Маркушина від виконання обов'язків на час розслідування його виїзду за кордон у 2022 році.