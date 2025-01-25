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В Одесі рідні зустріли врятованих з єменського полону моряків: ГУР показало щемливі кадри

Іванна Гончар
glavcom.ua
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В Одесі рідні зустріли врятованих з єменського полону моряків: ГУР показало щемливі кадри
Троє полонених моряків зустрілись з рідними в Одесі
фото: ГУР МО

Комплексна операція зі звільнення трьох українських моряків тривала понад рік

В результаті операції Головного управління розвідки Міноборони та Міністерства зовнішніх справ України, українські моряки, котрі пробули понад рік в єменському полоні, прибули додому в Одесу. Про це йдеться у повідомленні ГУР МО.

Український моряк цілує свою кохану після 14 місяців єменського полону
Український моряк цілує свою кохану після 14 місяців єменського полону
фото: ГУР МО

Повідомляється, що сьогодні, 25 січня, троє звільнених з полону українських моряків зустрілись з сім’ями в будівлі Одеської обласної військово-цивільної адміністрації.

«Я ще не усвідомлюю, що вже вдома… Дуже вдячний усім причетним, а особливо представникам Головного управління розвідки. Вони першими вийшли на звʼязок з нами. Після цієї розмови вже не було ані сумнівів, ані страху – про нас знають, нас повернуть», – сказав звільнений з полону Віталій.

Звільнений з полону моряк обіймає своїх діток
Звільнений з полону моряк обіймає своїх діток
фото: ГУР МО

Зауважимо, що троє українських моряків були затримані під час захоплення вантажного судна Galaxy Leader у листопаді 2023 року. З тих пір тривали переговори щодо їхнього звільнення.

«Те, що сьогодні відбулось – результат злагодженої тривалої роботи великої кількості людей. Спецоперацію реалізовано за дорученням Президента України та завдяки всебічній підтримці Королівського Офісу Султанату Оман», – сказала представниця ГУР МОУ Ольга Мосьондз під час зустрічі моряків в Одеській ОДА.

Український моряк зі сльозами на очах обіймає свою матір після 14 місяців єменського полону
Український моряк зі сльозами на очах обіймає свою матір після 14 місяців єменського полону
фото: ГУР МО

Варто зазначити, що комплексна операція з їхнього звільнення тривала понад рік та включала складний неофіційний переговорний процес з хуситами та іншими дотичними до ситуації довкола затриманого вантажного судна сторонами. 

«Продовжуємо докладати зусиль заради допомоги усім нашим громадянам, які перебувають в біді будь-де у світі», – йдеться у повідомленні ГУР.

Нагадаємо, що Міністерство зовнішніх справ висловило вдячність розвідникам, а також султанату Оман й МЗС Оману за увагу до долі моряків й посередницьке сприяння їхньому визволенню з неволі. «Розраховуємо на подальший активний розвиток двосторонніх відносин після відкриття закордонної дипломатичної установи України», – додало МЗС.

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Теги: МЗС Міноборони полон українські моряки звільнення переговори ГУР

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