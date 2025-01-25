В Одесі рідні зустріли врятованих з єменського полону моряків: ГУР показало щемливі кадри

Комплексна операція зі звільнення трьох українських моряків тривала понад рік

В результаті операції Головного управління розвідки Міноборони та Міністерства зовнішніх справ України, українські моряки, котрі пробули понад рік в єменському полоні, прибули додому в Одесу. Про це йдеться у повідомленні ГУР МО.

Український моряк цілує свою кохану після 14 місяців єменського полону фото: ГУР МО

Повідомляється, що сьогодні, 25 січня, троє звільнених з полону українських моряків зустрілись з сім’ями в будівлі Одеської обласної військово-цивільної адміністрації.

«Я ще не усвідомлюю, що вже вдома… Дуже вдячний усім причетним, а особливо представникам Головного управління розвідки. Вони першими вийшли на звʼязок з нами. Після цієї розмови вже не було ані сумнівів, ані страху – про нас знають, нас повернуть», – сказав звільнений з полону Віталій.

Звільнений з полону моряк обіймає своїх діток фото: ГУР МО

Зауважимо, що троє українських моряків були затримані під час захоплення вантажного судна Galaxy Leader у листопаді 2023 року. З тих пір тривали переговори щодо їхнього звільнення.

«Те, що сьогодні відбулось – результат злагодженої тривалої роботи великої кількості людей. Спецоперацію реалізовано за дорученням Президента України та завдяки всебічній підтримці Королівського Офісу Султанату Оман», – сказала представниця ГУР МОУ Ольга Мосьондз під час зустрічі моряків в Одеській ОДА.

Український моряк зі сльозами на очах обіймає свою матір після 14 місяців єменського полону фото: ГУР МО

Варто зазначити, що комплексна операція з їхнього звільнення тривала понад рік та включала складний неофіційний переговорний процес з хуситами та іншими дотичними до ситуації довкола затриманого вантажного судна сторонами.

«Продовжуємо докладати зусиль заради допомоги усім нашим громадянам, які перебувають в біді будь-де у світі», – йдеться у повідомленні ГУР.

Нагадаємо, що Міністерство зовнішніх справ висловило вдячність розвідникам, а також султанату Оман й МЗС Оману за увагу до долі моряків й посередницьке сприяння їхньому визволенню з неволі. «Розраховуємо на подальший активний розвиток двосторонніх відносин після відкриття закордонної дипломатичної установи України», – додало МЗС.