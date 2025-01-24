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Міноборони розробляє новий зимовий маскувальний костюм для спецпризначенців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Міноборони розробляє новий зимовий маскувальний костюм для спецпризначенців
Нова модель оснащена вдосконаленими елементами маскування
фото: mil.gov.ua/Міноборони

Конструкція костюма забезпечує максимальну свободу рухів, приховуючи контури людини

Міністерство оборони розробляє нові предмети речового забезпечення Збройних сил України, які відповідають сучасним вимогам. Вже фіналізовано проєкт на новий зимовий маскувальний костюм «Тип С». Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Так, він призначений для використання в польових умовах під час виконання бойових завдань військовослужбовцями підрозділів спеціального призначення у зимовий період.

«Під час розробки костюма Центральне управління розвитку матеріального забезпечення ґрунтувалося на результатах військових (дослідних) випробувань, а також врахувало зауваження та побажання військовослужбовців», – йдеться в повідомленні.

Нова модель оснащена вдосконаленими елементами маскування та конструктивними рішеннями, які дозволяють виконувати костюму додаткову функцію маскування. Вільна конструкція костюма забезпечує максимальну свободу рухів, приховує контури людини та дозволяє використовувати його як верхній одяг.

«Новий зимовий маскувальний костюм – це черговий крок до створення сучасного спорядження, яке відповідає реальним потребам наших військовослужбовців у бойових умовах», – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров ухвалив рішення відсторонити всіх, хто провалив оборонні закупівлі. Так, буде звільнено заступника очільника Міноборони Дмитра Кліменкова та розірвано контракт із керівницею Наглядової ради Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою.

До слова, Міністерство оборони кодифікувало й допустило до використання у підрозділах Сил оборони новий безпілотний авіаційний комплекс вітчизняного виробництва під назвою Poseidon.

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Теги: Міноборони армія військові

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