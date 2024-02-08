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Антон Швець Блогер

Інтерв'ю з Путіним. У чому справжня проблема

glavcom.ua
Такер Карлсон – один з найпопулярніших ведучих у США
фото з відкритих джерел

Ілюзій, що можна щось пояснити росіянам і вони хоч щось вирішують, ні у кого нема

Мої читачі звернули увагу на матеріали справи, через які Карлсона звільнили з Фокс Ньюз, після того як Фокси програли позов на 700 мільйонів баксів.

Захисники Фокс і, відповідно, захисники Такера, на суді прямо заявляли, що Такер патентований брехун. Власне це була одна з їх ліній захисту. Типу Такер брехун, всі це знають, тому його слова і не можна сприймати серйозно будь-якій розумній людині. Тому і позов нікчемний, ну бреше людина щось в телевізорі, шановний суд, давайте не ставитися до цього серйозно.

Так прямо і казали у справі Case 1:19-cv-11161-MKV. Пряма цитата з рішення суду: Accordingly, «reasonable listeners» and viewers of the show should «arrive with an appropriate amount of skepticism» and «come with the expectation that they are, in all probability, going to hear opinion», and that «robust, controversial debate is expected and frequently encouraged».

Переклад: Відповідно, «розумні слухачі» та глядачі шоу повинні «прибути з належною часткою скептицизму» та «прийти з очікуванням, що вони, цілком імовірно, збираються почути власну думку», і що «очікується сильна, суперечлива дискусія, яка часто заохочується».

Звісно суд з тих аргументів проволав, бо яка дискусія у ток-шоу фактично однієї людини заохочує до суперечок не дуже зрозуміло. І де ті суперечки мають проходити.

Байдуже, що Дубінский та Плінський, бажали щось розповідати тіпу, якого власні захисники, характеризують як людину, яку не варто серйозно сприймати будь-якій розумній людині. Зрештою вони думають про людей, які їх читають та слухають, так само як Карлсон.

Байдуже, що Путін погодився дати інтерв’ю саме такій людині. Розумних в росії нема, то зрозуміло. Болгари восхітілісь, американець взяв інтерв’ю, Маск репостнув анонс, все на мазі. Ілюзій, що там можна щось пояснити росіянам і вони хоч щось вирішують, ні у кого нема.

Проблема в тому, що Такер один з найпопулярніших ведучих у США, навіть без медійної машини Фокс Ньюз (але з Х-машиною Ілона Маска).

І ось це проблема.

І що з цією проблемою робити не дуже зрозуміло.

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Джерело
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Теги: путін телеведучий інформаційна війна пропаганда

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