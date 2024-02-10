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Шольц покепкував з інтерв’ю Путіна пропагандисту Карлсону

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Шольц покепкував з інтерв’ю Путіна пропагандисту Карлсону
В інтерв'ю Такеру Карлсону Путін повторив свої абсурдні пояснення причин війни в Україні
фото: скриншот відео

Шольц висміяв брехню російського диктатора

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону сміховинним. Про це він заявив під час зустрічі з президентом США Джо Байденом, йдеться сайті Білого дому.

«Ми побачили сміховинне інтерв'ю Путіна (...). Він завжди говорить багато брехні про історію цієї війни», – сказав німецький канцлер.

На своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter) він також згадав про це інтерв’ю і вкотре висловився на підтримку України.

«Російський президент висміює те, що Росія насправді робить в Україні, і дає абсолютно абсурдні пояснення щодо причин цієї війни. Від цього нам стає зрозуміліше: ми твердо залишаємося на боці України», – написав Шольц.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін дав інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону. Розмова тривалістю у понад дві години виявилася повтором вже багаторазово озвучених тез російського диктатора, які він тепер поширив на американську аудиторію.

Як повідомлялося, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов назвав інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону справжнісінькою психологічною спецоперацією РФ.

До слова, Такер Карлсон явно був шокований тим, що почув від президента РФ. Це було чітко видно по виразу його обличчя, яке демонструвало ставлення до почутої маячні. 

За оцінками ISW, Інтерв’ю Путіна пропагандисту Карлсону не було розраховане на російську аудиторію. Кремль мав намір створити інформаційні ефекти та істерику на Заході.

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Теги: Олаф Шольц путін інтерв'ю пропагандист

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