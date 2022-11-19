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Радником начальника Херсонської обласної військової адміністрації став депутат від ОПЗЖ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Радником начальника Херсонської обласної військової адміністрації став депутат від ОПЗЖ
Перед вступом до ОПЗЖ в 2012-2014 роках Стельмашенко був помічником колаборанта Володимира Сальдо
фото з відкритих джерел

Раніше Юрій Стельмашенко був помічником колаборанта Володимира Сальдо

Депутат міської ради Херсона від «Опозиційної платформи – За Життя» Юрій Стельмашенко призначений радником начальника обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича. У минулому він був помічником колаборанта Володимира Сальдо. Як повідомило херсонське видання «Міст», посилаючись на джерело в ОВА, Стельмашенко буде радником у сфері житлово-комунального господарства, де він практично ніколи не працював. Десять років тому він перебував у складі керівництва підприємства «Гарантія», яке прибирало парки.

На посаду Стельмашенка нібито просунув «шведський бізнесмен із російським бекграундом Карл Стурен».

Перед вступом до ОПЗЖ в 2012-2014 роках Стельмашенко був помічником колаборанта Володимира Сальдо, пізніше – народного депутата від БПП Віталія Чепиноги.

Стельмашенко та Сальдо на акції «Безсмертний полк»
Стельмашенко та Сальдо на акції «Безсмертний полк»
фото з відкритих джерел

Сам депутат уже відреагував на резонанс довкола свого призначення. У своєму Facebook він розповів, що навесні 2022 року виїхав із захопленого Херсона та вступив до лав Збройних сил України, де продовжує служити. А після звільнення міста його відправили до ВЦА відновлювати критичну інфраструктуру.

Також Стельмашенко стверджує, що працював у Херсоні волонтером, а виїхавши на підконтрольну територію «одразу повідомив ЗСУ і пройшов поліграф».

«Я один із перших в країні й ще до офіційної заборони партії (ОПЗЖ, – ред.) зібрав колег і запропонував розпустити міську фракцію і вийти із партії, тому що відчував особисту відповідальність за ганебну поведінку деяких членів партії на національному рівні», – заявив депутат.

Він запевнив, що в разі виникнення «фактів» чи «публічних питань» намагатиметься відповідати.

«Я робив помилки, мабуть, як будь-яка людина у світі, але точно знаю, що ніколи не зраджував своїм принципам і Батьківщині», – написав Стельмашенко.

Раніше СБУ затримала депутата Херсонського осередку ОПЗЖ, який працював на рашистів у період окупації регіону.

До слова, Служба безпеки України викрила нових організаторів псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу нашої держави. Загалом СБУ викрила і повідомила про підозри майже 70 організаторам незаконного «референдуму» у Донецькій області. 

Нагадаємо, СБУ затримала агента розвідки РФ, який наводив ракети на енергооб’єкти Вінниччини.

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Теги: бізнесмен депутат звільнення партії поліграф

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