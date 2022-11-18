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Не тільки Суркіс та Шуфрич: ОПЗЖист із Дніпра Кошляк теж став членом НОК

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Не тільки Суркіс та Шуфрич: ОПЗЖист із Дніпра Кошляк теж став членом НОК
Михайло Кошляк
фото з відкритих джерел

Кошляк хоче очолити регіональне відділення Комітету

Учора, за підсумками засідання Генеральної асамблеї Національного олімпійського комітету, до нього увійшли три представники забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ. Окрім Григорія Суркіса та Нестора Шуфрича, до НОК приєднався ОПЗЖист із Дніпропетровської облради Михайло Кошляк, повідомляє champion.com

Крім цього, Кошляк, який очолює Федерацію дзюдо Дніпропетровської області, має намір стати ще й головою регіонального обласного відділення НОК, про що заявлено на сайті Федерації.

Вказано, що висунення Кошляка «на посаду голови відділення НОК Дніпропетровської області» відбулося на засіданні Президії Федерації дзюдо Дніпропетровської області 7 листопада 2022 року.

Коли відбудеться звітно-виборча Асамблея відділення НОК Дніпропетровської області та вибори голови відповідно, точно поки що не відомо. Попередньо її проведення заплановано до кінця 2022 року, повідомила прес-служба Федерації дзюдо Дніпропетровської області.

Нагадаємо, що до членів Національного комітету 17 листопада потрапили одразу два народні депутати від проросійської партії ОПЗЖ – Нестор Шуфрич та Григорій Суркіс.

Останній з початку війни в Україні втік з країни до Монако з онуками призовного віку та незадекларованими 17 млн дол.

А Шуфрича в березні було затримано представниками тероборони за збір інформації та фотографування блокпостів.

Також нагадаємо, що Кошляк був одним із підозрюваних у справі Геннадія Корбана і утримувався у СІЗО. Його звільнення з-під варти тоді домігся заступник голови ВП Андрій Смирнов, який, згідно з декларацією, до того ж має матеріальну залежність від свахи Кошляка у розмірі 9,8 млн грн.

Теги: Григорій Суркіс вибори партії Нестор Шуфрич Монако звільнення

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