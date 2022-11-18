Не тільки Суркіс та Шуфрич: ОПЗЖист із Дніпра Кошляк теж став членом НОК

Кошляк хоче очолити регіональне відділення Комітету

Учора, за підсумками засідання Генеральної асамблеї Національного олімпійського комітету, до нього увійшли три представники забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ. Окрім Григорія Суркіса та Нестора Шуфрича, до НОК приєднався ОПЗЖист із Дніпропетровської облради Михайло Кошляк, повідомляє champion.com

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Крім цього, Кошляк, який очолює Федерацію дзюдо Дніпропетровської області, має намір стати ще й головою регіонального обласного відділення НОК, про що заявлено на сайті Федерації.

Вказано, що висунення Кошляка «на посаду голови відділення НОК Дніпропетровської області» відбулося на засіданні Президії Федерації дзюдо Дніпропетровської області 7 листопада 2022 року.

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Коли відбудеться звітно-виборча Асамблея відділення НОК Дніпропетровської області та вибори голови відповідно, точно поки що не відомо. Попередньо її проведення заплановано до кінця 2022 року, повідомила прес-служба Федерації дзюдо Дніпропетровської області.

Нагадаємо, що до членів Національного комітету 17 листопада потрапили одразу два народні депутати від проросійської партії ОПЗЖ – Нестор Шуфрич та Григорій Суркіс.

Останній з початку війни в Україні втік з країни до Монако з онуками призовного віку та незадекларованими 17 млн дол.

А Шуфрича в березні було затримано представниками тероборони за збір інформації та фотографування блокпостів.

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Також нагадаємо, що Кошляк був одним із підозрюваних у справі Геннадія Корбана і утримувався у СІЗО. Його звільнення з-під варти тоді домігся заступник голови ВП Андрій Смирнов, який, згідно з декларацією, до того ж має матеріальну залежність від свахи Кошляка у розмірі 9,8 млн грн.