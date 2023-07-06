Нічна атака на Україну: Повітряні сили назвали кількість знищених ракет

Окупанти випустили по Україні 10 ракет типу «Калібр»

Повітряні сили Збройних сил України цієї ночі знищили сім із десяти ворожих крилатих ракет «Калібр». Про це повідомляють Повітряні сили.

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Уночі 6 липня російські загарбники вчинили черговий терористичний акт, атакували Львівську область.

«Близько 1-ї ночі противник завдав удару з акваторії Чорного моря. Із надводних носіїв та підводних човнів здійснено пуски крилатих ракет «Калібр». Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на захід», – йдеться в повідомленні.

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У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних сил вдалось знищити сім із 10 «Калібрів».

«На жаль, є влучання ракет по цивільних об’єктах у місті Львів. Висловлюємо співчуття родинам загиблих та постраждалим», – йдеться у повідомленні.

«Російські військові злочинці обов’язково будуть покарані! Нам потрібен F-16!» – наголосили Повітряні сили.

Нагадаємо, у Львові цієї ночі пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також –пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житловий будинок.

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Мер Львова Садовий заявив, що атака на цивільну інфраструктуру Львова у ніч на 6 липня стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, зруйновано житловий будинок, офісний комплекс, є руйнації у школі, в гуртожитках Львівської політехніки.

Станом на 8:20 унаслідок вибухів чотири людини загинули та 32 – отримали поранення, з них одна дитина.

Сили оборони розкрили головну небезпеку «Калібрів».