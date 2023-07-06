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Нічна атака на Україну: Повітряні сили назвали кількість знищених ракет

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Нічна атака на Україну: Повітряні сили назвали кількість знищених ракет
Повітряні сили збили сім ворожих ракет
фото: ДСНС

Окупанти випустили по Україні 10 ракет типу «Калібр»

Повітряні сили Збройних сил України цієї ночі знищили сім із десяти ворожих крилатих ракет «Калібр». Про це повідомляють Повітряні сили.

Уночі 6 липня російські загарбники вчинили черговий терористичний акт, атакували Львівську область.

«Близько 1-ї ночі противник завдав удару з акваторії Чорного моря. Із надводних носіїв та підводних човнів здійснено пуски крилатих ракет «Калібр». Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на захід», – йдеться в повідомленні.

У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних сил вдалось знищити сім із 10 «Калібрів».

«На жаль, є влучання ракет по цивільних об’єктах у місті Львів. Висловлюємо співчуття родинам загиблих та постраждалим», – йдеться у повідомленні.

«Російські військові злочинці обов’язково будуть покарані! Нам потрібен F-16!» – наголосили Повітряні сили.

Нагадаємо, у Львові цієї ночі пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також –пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житловий будинок.

Мер Львова Садовий заявив, що атака на цивільну інфраструктуру Львова у ніч на 6 липня стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, зруйновано житловий будинок, офісний комплекс, є руйнації у школі, в гуртожитках Львівської політехніки.

Станом на 8:20 унаслідок вибухів чотири людини загинули та 32 – отримали поранення, з них одна дитина.

Сили оборони розкрили головну небезпеку «Калібрів».

Теги: Львів обстріл російська ракета

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