У столиці зносять одну з найстаріших будівель. Мораторій Київради безсильний

У 2021 році історичний будинок потрапив до так званого «Списку Кличка по культурній спадщині»

На вулиці Жилянській, 47 почали розбирати житловий будинок орієнтовно 1860-х років забудови

На вулиці Жилянській, 47 почали розбирати житловий будинок орієнтовно 1860-х років забудови. Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

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На місці історичної пам’ятки компанія-забудовник «Ковальська» планує звести багатофункціональний комплекс «NUVO».

На місці історичної пам’ятки компанія-забудовник «Ковальська» планує звести багатофункціональний комплекс «NUVO» фото: Дмитро Перов

«У 2021 році історичний будинок потрапив до так званого «Списку Кличка по культурній спадщині», – підкреслив Перов.

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Згодом, в протихід рішенню РНБОУ, міський голова сформував список зі 100 історичних будинків, а Київрада наклала мораторій на їх демонтаж або перебудову.

Міський голова сформував список зі 100 історичних будинків, а Київрада наклала мораторій на їх демонтаж або перебудову фото: Дмитро Перов

До цього списку потрапила і садиба на вул. Жилянській, 47 — як один з найстаріших прикладів забудови вулиці.

Міський голова сформував список зі 100 історичних будинків, а Київрада наклала мораторій на їх демонтаж або перебудову фото: Дмитро Перов

Раніше – це була територія молокозаводу на Жилянській, зокрема, тут розміщувалася адміністрація підприємства. У ХІХ ст. садиба належала до території пивзаводу Йосифа Бродського та, ймовірно, використовувалася для проживання працівників.

Нагадаємо, директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук отримав підозру у справі про стан укриттів у столиці.

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До слова, після скандальної закупівлі барабанів за 1 млн грн у шкільні укриття, депутати фракції «Удар» вручили виконувачу обов'язків голови Дніпровської РДА Павлу Бабію барабан «для зняття стресу».