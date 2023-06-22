Вибух у столичній багатоповерхівці: рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло
Пошуково-рятувальна операція триває
Рятувальники продовжують розбирати завали 16-поверхового будинку в Дніпровському районі столиці. З-під уламків дістали ще одне тіло. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«З-під завалів будинку в Дніпровському районі рятувальники дістали ще одне тіло – загиблої жінки», – йдеться в повідомленні.
Пошуково-рятувальна операція триває.
Як повідомлялося, у Києві вночі 22 червня пролунав сильний вибух у багатоповерхівці, який спровокував пожежу. За оперативною інформацією, зруйновано 5 квартир на 6, 7 та 8 поверхах.
Внаслідок вибуху в 16-ти поверховому будинку в Дніпровському районі столиці загинули двоє людей. Двох постраждалих госпіталізували, а двом медики надали допомогу на місці. З пошкоджених квартир врятували 18 мешканці.
Пошуково-рятувальні роботи тривають. Причини вибуху зʼясовують фахівці.
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