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Вибух у столичній багатоповерхівці: рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вибух у столичній багатоповерхівці: рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло
Точну причину вибуху наразі встановлюють, попередньо – витік газу
фото: РБК-Україна

Пошуково-рятувальна операція триває

Рятувальники продовжують розбирати завали 16-поверхового будинку в Дніпровському районі столиці. З-під уламків дістали ще одне тіло. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«З-під завалів будинку в Дніпровському районі рятувальники дістали ще одне тіло – загиблої жінки», – йдеться в повідомленні.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Як повідомлялося, у Києві вночі 22 червня пролунав сильний вибух у багатоповерхівці, який спровокував пожежу. За оперативною інформацією, зруйновано 5 квартир на 6, 7 та 8 поверхах.

Внаслідок вибуху в 16-ти поверховому будинку в Дніпровському районі столиці загинули двоє людей. Двох постраждалих госпіталізували, а двом медики надали допомогу на місці. З пошкоджених квартир врятували 18 мешканці.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Причини вибуху зʼясовують фахівці.

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Теги: Київ газ будинок

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