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«Укрзалізниця» призначає додатковий потяг на популярний маршрут з Києва

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Укрзалізниця» призначає додатковий потяг на популярний маршрут з Києва
Також узгодили пересадку на цей рейс для пасажирів із Дніпра, Запоріжжя та Харкова
фото з відкритих джерел

Потяг відправлятиметься з Києва о 07:05 і прибуватиме до Львова о 14:49

«Укрзалізниця» призначає додатковий поїзд №191/192 Київ-Львів через високий попит на цей напрямок. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Потяг відправлятиметься зі столиці 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17 липня о 07:05 і прибуватиме до Львова о 14:49. У ці ж дати зі Львова поїзд виїжджатиме о 14:37 і прибуватиме до Києва о 22:27.

У компанії розповіли, що поїзд сформований з нових вагонів з кондиціонуванням, відеонаглядом, вакуумними туалетами та сповивальними столиками у вбиральнях.

Також узгодили пересадку на цей рейс для пасажирів із Дніпра, Запоріжжя та Харкова.

У зворотному напрямку зі львівського поїзда №192/191 можна пересісти на потяг №64 Київ – Харків та №80 Київ – Дніпро, час на пересадку в обох випадках не перевищить 47 хвилин.

Нагадаємо, що в міжнародному потязі «Укрзалізниці» Київ – Перемишль перед зупинкою у Вінниці зловмисники викрали у пасажирів речі, зокрема техніку, гроші та документи. Постраждалим не охоче допомогли провідники й начальник поїзда.

До слова, військові та їхні родичі звернулися до «Укрзалізниці» з проблемою. Через відсутність квитків на потяги «Укрзалізниці» захисники не можуть потрапити до рідних.

Теги: Укрзалізниця Львів потяг Київ

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